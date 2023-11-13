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Kartal tek golle kanatlandı! 18 yıl sonra Beşiktaş'ın başına geçen Rıza Çalımbay: Eski günlerimi hatırladım

18 yıl sonra Beşiktaş'ın başına geçen Rıza Çalımbay galibiyetin ardından konuştu. “Her şeyden önce taraftarımızın desteğine çok teşekkür ediyorum. Eski günlerimi hatırladım. Kaptanken takımla sahaya çıktığım günleri. Mükemmel bir gün oldu. Kazanmak önemliydi. Güzel şeyler yapmalıyız”

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Kasım 2023 Güncelleme 13 Kasım 2023, 07:00
Kartal tek golle kanatlandı! 18 yıl sonra Beşiktaş’ın başına geçen Rıza Çalımbay: Eski günlerimi hatırladım

Süper Lig'in 12. haftasında evinde Başakşehir'in 1-0 yenen Beşiktaş'ta takımın yeni teknik patronu Rıza Çalımbay, kazanılan 3 puanın ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Her şeyden önce taraftarımızın desteğine çok teşekkür ediyorum. Eski günlerimi hatırladım. Kaptanken, takımla sahaya çıkarken... Mükemmel bir gün oldu. Kazanmak önemliydi. Bundan sonra güzel şeyler yapmamız şart" dedi.

RACHİD GHEZZAL ÇOK AĞLADI
18 yıl aranın ardından Beşiktaş'ın başında ilk maçına çıkan Rıza Çalımbay şu ifadeleri kullandı: "Milli arada gideceğimiz kampı iptal ettik. İstanbul'da kalacağız, hazırlık maçı oynayacağız. Belki Sakarya'ya gideceğiz. Süleyman Seba'ya vefa olarak orada bir maç oynamak istiyoruz... Ghezzal'ı anlamadık. Oyuna aldık, içeri geldi. 'Oynayamayacağım' dedi. Çok ağladı. Duygulandı. Riske girmedik. Ghezzal'i arkadaşları teselli etti."

SAKATLANMASI İÇİN 5 DAKİKA YETTİ!
Kartal'ın sakatlıklarla başı dertte. Cenk, Aboubakar, Masuaku ve Bailly'nin sakatlık nedeniyle çıkamadığı Başakşehir maçında gözüne darbe alan Zaynutdinov'un yerine 41. dakikada oyuna giren Ghezzal, 2. yarıya çıkamadı. Cezayirli yıldızın sakatlık nediniyle oyundan alındığı öğrenildi.Bu sezonu sakatlıklarla boğuşarak geçiren Ghezzal'in bir kez daha, hem de çok kısa sürede sakatlanması Beşiktaş teknik heyetini adeta şoke etti. Bu arada Salih Uçan da sakatlanarak devre arasında çıktı.

YENİ SOL BEK TAYFUR BİNGÖL
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay, kendisinden önce son oynanan Bodo/Glimt maçına göre Başakşehir karşısına 4 değişiklik ile sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam; Bailly, Rashica, Chamberlain ve Cenk'in yerine Amartey, Tayfur, Salih ve Rebic'e 11'de şans verdi. Rıza Çalımbay, Tayfur Bingöl'e sol bekte görev verdi.

ASİSTİNİ YAPTI KART CEZALISI OLDU
Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Ante Rebic, Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Muleka'nın golünde harika bir asist yapan tecrübeli kanat oyuncusu milli ara sonrası deplasmanda oynanacak Yılport Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

5 FUTBOLCU KADRODA YOK
Beşiktaş, Başakşehir'i konuk ettiği mücadeleye önemli yıldızlarından yoksun çıktı. Siyah- Beyazlılar'da sakatlıkları bulunan Eric Bailly, Vincent Aboubakar, Cenk Tosun ve Arthur Masuaku'nun yanı sıra milli takıma giden Rashica da takımdaki yerini alamadı.

KARTAL'DAN KIRMIZI İSYANI
Beşiktaş'ın Başakşehir'i konuk ettiği maçın 36. dakikasında Zaynutdinov, Opoku ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Kaşı açılan ve gözü moraran Kazak futbolcu oyuna devam edemedi ve yerini Ghezzal'a bıraktı. Hastaneye kaldırılan Kazak futbolcunun burnunda ve göz çukurunda kırık tespit edildi. Siyah-Beyazlılar poziyonun ardından hakem Arda Kardeşler'e müdahaleyi yapan Arda Kardeşler için kırmızı kart itirazında bulunsa da Kardeşler bu pozisyonda kartına başvurmadı. Taraftarlar, sosyal medyada Arda Kardeşler'in verdiği karara tepki gösterirken Siyah-Beyazılar da sosyal medya hesabından pozisyonla yaptığı paylaşımda Zaynutdinov'un çekilen karesi için "yorumsuz" ifadesini kullandı.

İTİRAZLAR SONUÇ VERMEDİ
Beşiktaş'ta Zaynutdinov'un gözüne aldığı darbe sonrasında Beşiktaşlı futbolcular Opoku'nun 2. sarı kartı görmesi için itirazda bulundu. Ortalık bir anda gerildi. Ancak 2. sarı kart çıkmadığı gibi Başakşehir maça faul atışı ile başladı. Tribünlerin de tekpisi çok büyüktü.

Beşiktaş, "Bakhtiyor Zaynutdinov'un burun kemiği ve göz çukuru taban kısmında kırık saptanmıştır. Zaynutdinov'a burun redüksiyonu ve atel uygulaması yapılmıştır" açıklamasını yaptı.

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