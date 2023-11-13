Kartal tek golle kanatlandı! 18 yıl sonra Beşiktaş’ın başına geçen Rıza Çalımbay: Eski günlerimi hatırladım

ASİSTİNİ YAPTI KART CEZALISI OLDU Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Ante Rebic, Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Muleka'nın golünde harika bir asist yapan tecrübeli kanat oyuncusu milli ara sonrası deplasmanda oynanacak Yılport Samsunspor maçında forma giyemeyecek. 5 FUTBOLCU KADRODA YOK Beşiktaş, Başakşehir'i konuk ettiği mücadeleye önemli yıldızlarından yoksun çıktı. Siyah- Beyazlılar'da sakatlıkları bulunan Eric Bailly, Vincent Aboubakar, Cenk Tosun ve Arthur Masuaku'nun yanı sıra milli takıma giden Rashica da takımdaki yerini alamadı.

YENİ SOL BEK TAYFUR BİNGÖL Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay , kendisinden önce son oynanan Bodo/Glimt maçına göre Başakşehir karşısına 4 değişiklik ile sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam; Bailly, Rashica , Chamberlain ve Cenk 'in yerine Amartey, Tayfur, Salih ve Rebic'e 11'de şans verdi. Rıza Çalımbay, Tayfur Bingöl 'e sol bekte görev verdi.

KARTAL'DAN KIRMIZI İSYANI

Beşiktaş'ın Başakşehir'i konuk ettiği maçın 36. dakikasında Zaynutdinov, Opoku ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Kaşı açılan ve gözü moraran Kazak futbolcu oyuna devam edemedi ve yerini Ghezzal'a bıraktı. Hastaneye kaldırılan Kazak futbolcunun burnunda ve göz çukurunda kırık tespit edildi. Siyah-Beyazlılar poziyonun ardından hakem Arda Kardeşler'e müdahaleyi yapan Arda Kardeşler için kırmızı kart itirazında bulunsa da Kardeşler bu pozisyonda kartına başvurmadı. Taraftarlar, sosyal medyada Arda Kardeşler'in verdiği karara tepki gösterirken Siyah-Beyazılar da sosyal medya hesabından pozisyonla yaptığı paylaşımda Zaynutdinov'un çekilen karesi için "yorumsuz" ifadesini kullandı.

İTİRAZLAR SONUÇ VERMEDİ

Beşiktaş'ta Zaynutdinov'un gözüne aldığı darbe sonrasında Beşiktaşlı futbolcular Opoku'nun 2. sarı kartı görmesi için itirazda bulundu. Ortalık bir anda gerildi. Ancak 2. sarı kart çıkmadığı gibi Başakşehir maça faul atışı ile başladı. Tribünlerin de tekpisi çok büyüktü.

Beşiktaş, "Bakhtiyor Zaynutdinov'un burun kemiği ve göz çukuru taban kısmında kırık saptanmıştır. Zaynutdinov'a burun redüksiyonu ve atel uygulaması yapılmıştır" açıklamasını yaptı.