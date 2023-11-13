İsmail Kartal maç sonrası takımına övgü yağdırdı: Adana Demirspor’a karşı kim burada böyle oynamış?

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal maçın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam,"Ne kadar etkili olduklarını biliyorduk. Bu maça gerçekten çok iyi hazırlandık. Baştan sona kontrol bizdeydi.

Oyunu domine ettik. Özellikle ilk yarıda 4-5 tane yüzde yüzlük pozisyonumuz vardı. Değerlendiremedik. İkinci yarıda yine aynı oyuna devam ettik. Rakibe hiç pozisyon vermedik, bir tane uzaktan şutları vardı. Oyuncularım çok iyi mücadele etti. Kazanmayı hak ettik ama golü bulamadık" ifadelerini kullandı.

LİG ÇOK UZUN BİR MARATON

Kartal, "Futbolda puan kaybı olabilir. Bugün 1 puan aldık ve lider olduk. Biz oynadığımız futbola bakıyoruz. Adana Demirspor'a karşı kim burada böyle oynamış. Her maçı kazanacaksın diye bir kural yok. Bu uzun lig maratonu" dedi.

KARAKTER KOYDUK

Portekizli orta saha Miguel Crespo, "Zor maç olacağını biliyorduk. Amacımız 3 puandı. Çok fazla şans yarattık, ama atamadık. Bana göre güçlü bir karakter ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.