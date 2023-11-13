İsmail Kartal maç sonrası takımına övgü yağdırdı: Adana Demirspor’a karşı kim burada böyle oynamış?

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal maçın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam,"Ne kadar etkili olduklarını biliyorduk. Bu maça gerçekten çok iyi hazırlandık. Baştan sona kontrol bizdeydi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal maçın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam,"Ne kadar etkili olduklarını biliyorduk. Bu maça gerçekten çok iyi hazırlandık. Baştan sona kontrol bizdeydi.
Oyunu domine ettik. Özellikle ilk yarıda 4-5 tane yüzde yüzlük pozisyonumuz vardı. Değerlendiremedik. İkinci yarıda yine aynı oyuna devam ettik. Rakibe hiç pozisyon vermedik, bir tane uzaktan şutları vardı. Oyuncularım çok iyi mücadele etti. Kazanmayı hak ettik ama golü bulamadık" ifadelerini kullandı.
LİG ÇOK UZUN BİR MARATON
Kartal, "Futbolda puan kaybı olabilir. Bugün 1 puan aldık ve lider olduk. Biz oynadığımız futbola bakıyoruz. Adana Demirspor'a karşı kim burada böyle oynamış. Her maçı kazanacaksın diye bir kural yok. Bu uzun lig maratonu" dedi.
KARAKTER KOYDUK
Portekizli orta saha Miguel Crespo, "Zor maç olacağını biliyorduk. Amacımız 3 puandı. Çok fazla şans yarattık, ama atamadık. Bana göre güçlü bir karakter ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.
ZAJC YİNE ETKİSİZDİ
Miha Zajc orta sahadaki sakatlıklar ve cezalar nedeniyle Adana Demir maçına 11'de başladı. 29 yaşındaki futbolcu etkisiz oyunu ve yaptığı top kayıplarıyla beklentilerin altında kaldı. 83 dakikada vasatı aşamayan tecrübeli orta saha, eleştirilen isimler arasındaydı. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın milli aranın ardından oynanacak Karagümrük maçında Fred'i sahaya sürmesi bekleniyor.
FENERBAHÇE'DEN KART TEPKİSİ
Zorlu geçen karşılaşmanın 90+3. dakikasında yaşanan pozisyondan sonra saha bir anda karıştı. Oosterwolde'nin Belhanda'ya yaptığı faul sonrası tartışma çıktı. İki ismin kafa kafaya geldiği pozisyona dahil olan Adana Demirspor'un sol beki Kevin Rodrigues, Jayden Oosterwolde'ye sarılıp yere düşürdü. Ortam, araya giren hakem ve oyuncular sayesinde sakinleşti. Pozisyon sonrası hakem Halil Umut Meler, Jayden Oosterwolde ve Younes Belhanda'ya sarı kart gösterirken olayın içine sonradan girip ana kahramanlarından olan Rodrigues ise olayı kart görmeden atlattı. Rodrigues maçın ilerleyen dakikalarında sarı kartla cezalandırıldı.
FANTASTİK DÖRTLÜ STOP ETTİ
Fenerbahçe, sırasıyla Trabzonspor ve Ludogorets mağlubiyetlerinin ardından dün gece de Adana Demirspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. Bu beraberliğe rağmen Kanarya liderlik koltuğunu averajla geri aldı. Savunmada yaşanan sakatlıklar ve Brezilyalı merkez orta saha Fred'in yokluğu Fenerbahçe'yi olumsuz etkilerken Sarı- Lacivertliler'in gol ve asist makineleri İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic son 3 maçta adeta stop etti.
SADECE TADIC!
Sarı-Lacivertliler bu 3 maçta sadece 2 gol atarken, gollerin 2'si de penaltıdan Tadic'ten geldi. Kadrodaki eksikler nedeniyle takımın kimyası olumsuz yönde etkilenirken ligde ve Avrupa'da üst üste gelen maçların ardından Sarı- Lacivertli ekibin gol makinelerinin fiziksel düşüşü de dikkatlerden kaçmadı.
DZEKO TEPKİ GÖSTERDİ
Fenerbahçe'de 85'te yerini Batshuayi'ye bırakan Edin Dzeko oyundan çıkarken çok sinirlendi. Boşnak yıldız kulübeye geldiğinde Teknik Direktör İsmail Kartal'ın yüzüne bakmadı.
TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI
Sarı-Lacivertli taraftarlar Adana Demirspor deplasmanında takımını yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran taraftarlar maç öncesi ısınmalarda ve maç esnasında yaptıkları tezahüratlarla takımına destek vermeyi sürdürdü.