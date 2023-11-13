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Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi son maçlarda sessiz kaldı! 0.8 isabetli şut çeken Arjantinli 1,5 kez gol pozisyonuna girebildi

Mauro Icardi iğneyle çıktığı son 4 maçta maç başına 21,5 kez topla buluştu. 0.8 isabetli şut çeken Arjantinli 1,5 kez gol pozisyonuna girip 1 asist yaptı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Kasım 2023 Güncelleme 13 Kasım 2023, 07:00
Galatasaray’ın yıldız ismi Mauro Icardi son maçlarda sessiz kaldı! 0.8 isabetli şut çeken Arjantinli 1,5 kez gol pozisyonuna girebildi

Galatasaray'ın forveti Mauro Icardi son dönemlerde kayıplarda... Arjantinli golcü son 4 maçta skora katkı yapamadı.

Ligde son olarak Beşiktaş maçında gol atan ve o maçta geçirdiği sakatlık nedeniyle sonraki 4 karşılaşmaya idman yapmadan ve iğneyle çıkan yıldız futbolcunun performansında ciddi bir düşüş gözlendi.

Söz konusu süreçte maç başına 21.5 kez topla buluşan Tangocu, 0.8 isabetli şut çekebildi. 1,5 kez gol pozisyonuna girebilen Icardi 1 asist yaptı. Galatasaray söz konusu periyotta sadece 5 gol atabildi.

GOL ORUCU SÜRÜYOR
Trendyol Süper Lig'in ilk 4 haftasında 3 gol, 3 asistle oynayan Kerem Aktürkoğlu, daha sonra çıktığı 8 maçta gol sevinci yaşayamadı. Son olarak 5. haftada oynanan ve 4-2 kazanılan Samsunspor maçında fileleri havalandıran Kerem Aktürkoğlu, 781 dakikadır suskunluğunu koruyor. 25 yaşındaki yıldız gol atamadığı bu süreçte sadece bir asistlik skor katkısı verebildi. Teknik Direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan yıldız futbolcu özellikle son maçlarda kaçırdığı pozisyonlar nedeniyle taraftarların eleştirilerine maruz kalmıştı.

HASTALIĞIMI ÖĞRENDİĞİNDE ÇILDIRDI
Geçtiğimiz günlerde lösemi olduğunu açıklayan Wanda Nara, "Icardi hastalığımı ilk öğrendiğinde çıldırdı, uyuyamadı. Sabah saat 4'te uyandığımda Mauro'yu dünyanın her yerindeki tedavileri aramak üzere telefonla bulduğumu hatırlıyorum" dedi.

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