Galatasaray’ın yıldız ismi Mauro Icardi son maçlarda sessiz kaldı! 0.8 isabetli şut çeken Arjantinli 1,5 kez gol pozisyonuna girebildi

GOL ORUCU SÜRÜYOR

Trendyol Süper Lig'in ilk 4 haftasında 3 gol, 3 asistle oynayan Kerem Aktürkoğlu, daha sonra çıktığı 8 maçta gol sevinci yaşayamadı. Son olarak 5. haftada oynanan ve 4-2 kazanılan Samsunspor maçında fileleri havalandıran Kerem Aktürkoğlu, 781 dakikadır suskunluğunu koruyor. 25 yaşındaki yıldız gol atamadığı bu süreçte sadece bir asistlik skor katkısı verebildi. Teknik Direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan yıldız futbolcu özellikle son maçlarda kaçırdığı pozisyonlar nedeniyle taraftarların eleştirilerine maruz kalmıştı.