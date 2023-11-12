Geçen hafta Trabzonspor’a kaybeden Fenerbahçe, Adana Demir engelini aşmak istiyor

GAZİANTEP FISTIK GİBİ Marius Sumudica ile birlikte çıkış yakalayan Gaziantep FK deplasmanda Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Alanyaspor'u 3-0 yendi. Antep ekibine zaferi getiren golleri 45+8'de penaltıdan Maxim, 45+10'da Draguş ile 90+5'te Brayan Riyascos attı. 4. galibiyetini alan Gaziantep FK 15 puana ulaştı. Alanya ise 10 puanda kaldı.

EYÜP ALTAY'I 7 BİTİRDİ 1. Lig'in lideri Eyüpspor deplasmanda Altay'ı 7-1 yendi. Eyüp'ün gollerini 5 ve 51'de Regattin, 15, 25 ve 81'de Prince Ampem, 70'de Ahmed Kutucu ve 88'de Mustafa Pektemek attı. Altay'ın tek golü 13'te Deniz Kadah'tan geldi. Bu sonuçla Eyüp, 30 puana yükseldi. Altay 5 puanda kaldı.

RONALDO ATTI AL NASSR GÜLDÜ Suudi Arabistan Ligi'nin 13. haftasında Al Nassr, Al Wahda ile karşılaştı ve mücadeleyi 3-1 kazandı. Maçta Al Nassr'ın gollerini 11'de Alex Telles, 39'da Al Amri ve 49'da Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo attı. Al Wahda'nın golü ise 81'de Anselmo'dan geldi. Bu sonucun ardından Al Nassr, 31 puana yükseldi. Al Wahda ise 16 puan ile haftayı tamamladı.

TOTTENHAM 90+7'DE YIKILDI Premıer Lig'in 12. haftasında Tottenham deplasmanda Wolverhampton'a 2-1 yenildi. Maçta ev sahibinin gollerini 90+1'de Sarabia ile 90+7'de Lemina atarken, Tottenham'ın tek golü 3'te Brennan Johnson'dan geldi. Üst üste ikinci kez yenilen Tottenham 26 puanda kalırken, Wolves ise bu zaferle birlikte 15 puana ulaştı.





BAYERN MÜNİH SERİYE BAĞLADI

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz G.Saray'ın rakiplerinden biri olan Bayern Münih 11. haftada evinde Heidenheim'ı 4-2 yendi. Bayern'in gollerini 14 ve 44'te Kane, 72'de Guerreiro ile 85'te Choupo-Moting attı. Heidenheim'ın golleri ise 67'de Kleindienst ile 70'de Beste'den geldi. Bayern, üst üste 4. galibiyetini aldı ve puanını 26 yaptı.

TRABZON'DA OFF-ROAD HEYECANI

Petlas 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı Trabzon'un Akçaabat ilçesinde mukavemet etabıyla başladı. Şampiyonada, özel tasarlanmış araçları kullanan pilotlar zor anlar yaşadı, bazı araçlar ise arızalandı.



F.BAHÇE KOLAY KAZANDI: 3-1

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 7. haftasında Fenerbahçe Opet, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-1 yendi. Fenerbahçe Opet maçın setlerini 22-25, 25-23, 25-13, 25-16'lık sonuçlarla kazandı.



SAMSUN'DAN TOULOUSE'A ZİYARET

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, operasyon direktörü Soner Soykan, finans direktörü Koray Yalçın ve akademi koordinatörü Savaş Serdar Toulouse kulübünü ziyaret etti ve fikir alışverişinde bulundu.

DERBİ HEYECANI YAŞANACAK

TURKCELL Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında bugün Galatasaray Petrol Ofisi, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni konuk edecek. Florya'da oynanacak ve saat 14.00'te başlayacak derbiyi Ertuğrul Yolcu yönetecek.



SÜPER LİG'DE 2 MAÇ VAR

Trendyol Süper Lig'in 12.haftasında bugün Siltaş Yapı Pendikspor 13.30'da Yılport Samsunspor'u konuk edecek. Saat 16.00'da ise Çaykur Rizespor, İstanbulspor'u ağırlayacak.



ALPEREN'DEN 24 SAYI

NBA'de Houston Rockets, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 104-101 yendi. Rockes'ta milli basketbolcumuz Alperen Şengün 24 sayı, 8 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma ve 1 blokla galibiyetin mimarı oldu.