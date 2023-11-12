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Geçen hafta Trabzonspor'a kaybeden Fenerbahçe, Adana Demir engelini aşmak istiyor

Fenerbahçe saat 19.00’da Adana Demirspor’a konuk olacak. Yeni Adana Stadı’ndaki maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. İşte sizler için derlediğimiz 12 Kasım tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Kasım 2023 Güncelleme 12 Kasım 2023, 06:59
Geçen hafta Trabzonspor’a kaybeden Fenerbahçe, Adana Demir engelini aşmak istiyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bugün Adana Demirspor'a konuk olacak. Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

Geçtiğimiz hafta Trabzon'a yenilerek liderliği kaptıran Fenerbahçe, Adana Demirspor'u yenerek tekrar çıkışa geçmeyi hedefliyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Becao, Djiku, Fred ve Serdar Aziz kadroda yer almayacak. Kırmızı kart cezalısı İsmail Yüksek de maçta forma giyemeyecek.

PEDRO SIFIRI TÜKETTİ!
F.Bahçe'nin Gremio'ya kiraladığı Joao Pedro, Brezilya ekibinde yedek kulübesine hapsoldu. Pedro'nun Gremio'da henüz golü yok. Brezilya ekibiyle toplam 13 maça çıkan ve henüz gol sevinci yaşayamayan Joao Pedro, son 4 maçta sadece 54 dakika süre alabildi. Tecrübeli oyuncunun F.Bahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi var.

BIRAKIN OYNAYAYIM HOCAM!
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve idmanlara başlayan Brezilyalı yıldız futbolcu teknik direktör İsmail Kartal'dan özel istekte bulundu. Fred, Adana Demirspor maç kadrosunda olmak ve takımla beraber deplasmana gitmek istediğini belirtti. Hafta boyunca çok yoğun bir program uygulanan Fred'in bu isteği İsmail Kartal tarafından geri çevrildi. Yapılan son kontrolün ardından doktorlar oynamaması yönünde rapor verdi. Teknik heyet de sakatlığın büyümemesi için risk almadı ve Fred'i Adana kafilesine dahil etmedi. Sarı-Lacivertliler, Fred'in yokluğunda orta sahada büyük sıkıntı çekti. Crespo-İsmail Yüksek-Zajc üçlüsü Trabzonspor ve Ludogorets maçlarında ortaya koydukları futbolla eleştirdi. F.Bahçe, Fred'i oynamadığı maçlarda çok aradı.

İDMANA DA ÇIKTI
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Adana Demir-spor maçının son çalışmasında yer aldı. Ancak teknik heyet tarafından Adana kafilesine dahil edilmedi.

NEFESLERİ KESTİ DAÇKA KAZANDI
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Darüşşafaka ile Galatasaray karşılaştı. Ayhan Şahenk Salonu'ndaki maçta kazanan 75-72'lik skorla Darüşşafaka oldu. Ev sahibinde David McCormack 16 sayı, 4 ribauntla öne çıktı. G.Saray'da ise Buğrahan Tuncer 12 sayı üretti. Diğer sonuçlar şöyle: Telekom-Samsun:89-69, Efes- Tofaş: 85-75, F.Bahçe-Merkezefendi: 90-64.

KARTAL'IN ZORLU SINAVI
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir'i konuk edecek. Saat 16.00'da başlayacak maçı Arda Kardeşler yönetecek. Rıza Çalımbay'ın yönetiminde ilk maçına çıkacak Siyah-Beyazlı takımda önemli eksikler bulunuyor. Beşiktaş'ta sakat olan Aboubakar, Cenk Tosun, Ghezzal, Colley, Masuaku ve milli takımda bulunan Rashica forma giyemeyecek.



ŞOK EDEN ABOU İDDİASI
Sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçını kaçıracak Vincent Aboubakar'ın Rigobert Song'u arayıp Maurityus ve Libya maçlarında oynamak istediğini söylediği öne sürüldü.

GOL DÜELLOSU KAYSERİ'NİN
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti. Üst üste 4. galibiyetini alan konuk takıma 3 puanı getiren golleri 12'de Ali Karimi, 27' de Sadık (K.K), 444te Boa Morte ve 47'de Thiam kaydetti. Ev sahibinin golleri ise 36'da Fall, 50'de Da Costa ve 74'te Aytaç'tan (pen) geldi.



KARAGÜMRÜK NEFES ALDI
Süper Lig'in 12. haftasında Karagümrük sahasında Sivasspor'u 3-0 yendi. 42'de Eyyseric ile öne geçen Karagümrük devreyi 1-0 önde bitirdi. İkinci yarıda da Karagümrük rakibine nefes aldırmadı. 79'da Güven Yalçın skoru 2-0'a getirirken, Serdar Dursun 85'te skoru belirledi: 3-0. Bu sonuçla Karagümrük 11 puana ulaştı. Sivas ise 14 puanda kaldı.



GAZİANTEP FISTIK GİBİ
Marius Sumudica ile birlikte çıkış yakalayan Gaziantep FK deplasmanda Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Alanyaspor'u 3-0 yendi. Antep ekibine zaferi getiren golleri 45+8'de penaltıdan Maxim, 45+10'da Draguş ile 90+5'te Brayan Riyascos attı. 4. galibiyetini alan Gaziantep FK 15 puana ulaştı. Alanya ise 10 puanda kaldı.



EYÜP ALTAY'I 7 BİTİRDİ
1. Lig'in lideri Eyüpspor deplasmanda Altay'ı 7-1 yendi. Eyüp'ün gollerini 5 ve 51'de Regattin, 15, 25 ve 81'de Prince Ampem, 70'de Ahmed Kutucu ve 88'de Mustafa Pektemek attı. Altay'ın tek golü 13'te Deniz Kadah'tan geldi. Bu sonuçla Eyüp, 30 puana yükseldi. Altay 5 puanda kaldı.



RONALDO ATTI AL NASSR GÜLDÜ
Suudi Arabistan Ligi'nin 13. haftasında Al Nassr, Al Wahda ile karşılaştı ve mücadeleyi 3-1 kazandı. Maçta Al Nassr'ın gollerini 11'de Alex Telles, 39'da Al Amri ve 49'da Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo attı. Al Wahda'nın golü ise 81'de Anselmo'dan geldi. Bu sonucun ardından Al Nassr, 31 puana yükseldi. Al Wahda ise 16 puan ile haftayı tamamladı.



TOTTENHAM 90+7'DE YIKILDI
Premıer Lig'in 12. haftasında Tottenham deplasmanda Wolverhampton'a 2-1 yenildi. Maçta ev sahibinin gollerini 90+1'de Sarabia ile 90+7'de Lemina atarken, Tottenham'ın tek golü 3'te Brennan Johnson'dan geldi. Üst üste ikinci kez yenilen Tottenham 26 puanda kalırken, Wolves ise bu zaferle birlikte 15 puana ulaştı.



BAYERN MÜNİH SERİYE BAĞLADI
Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz G.Saray'ın rakiplerinden biri olan Bayern Münih 11. haftada evinde Heidenheim'ı 4-2 yendi. Bayern'in gollerini 14 ve 44'te Kane, 72'de Guerreiro ile 85'te Choupo-Moting attı. Heidenheim'ın golleri ise 67'de Kleindienst ile 70'de Beste'den geldi. Bayern, üst üste 4. galibiyetini aldı ve puanını 26 yaptı.

TRABZON'DA OFF-ROAD HEYECANI
Petlas 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı Trabzon'un Akçaabat ilçesinde mukavemet etabıyla başladı. Şampiyonada, özel tasarlanmış araçları kullanan pilotlar zor anlar yaşadı, bazı araçlar ise arızalandı.

F.BAHÇE KOLAY KAZANDI: 3-1
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 7. haftasında Fenerbahçe Opet, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-1 yendi. Fenerbahçe Opet maçın setlerini 22-25, 25-23, 25-13, 25-16'lık sonuçlarla kazandı.

SAMSUN'DAN TOULOUSE'A ZİYARET
Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, operasyon direktörü Soner Soykan, finans direktörü Koray Yalçın ve akademi koordinatörü Savaş Serdar Toulouse kulübünü ziyaret etti ve fikir alışverişinde bulundu.

DERBİ HEYECANI YAŞANACAK
TURKCELL Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında bugün Galatasaray Petrol Ofisi, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni konuk edecek. Florya'da oynanacak ve saat 14.00'te başlayacak derbiyi Ertuğrul Yolcu yönetecek.

SÜPER LİG'DE 2 MAÇ VAR
Trendyol Süper Lig'in 12.haftasında bugün Siltaş Yapı Pendikspor 13.30'da Yılport Samsunspor'u konuk edecek. Saat 16.00'da ise Çaykur Rizespor, İstanbulspor'u ağırlayacak.

ALPEREN'DEN 24 SAYI
NBA'de Houston Rockets, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 104-101 yendi. Rockes'ta milli basketbolcumuz Alperen Şengün 24 sayı, 8 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma ve 1 blokla galibiyetin mimarı oldu.

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