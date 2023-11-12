Galatasaray’ın hocası Okan Buruk Hatay yenilgisi sonrası konuştu: Bu yenilgiden biz sorumluyuz

GOL MAKİNESİ LİGDE SESSİZ KALDI Beşiktaş ile oynadıkları ve 2-1 kazandıkları maçta takımını zafere taşıyan ve bu maçta sakatlandıktan sonra fedakarlık yaparak iğneyle sahalara çıkan Mauro Icardi , Hatay deplasmanında suskun kaldı.

Son olarak 9. haftadaki derbide 2 gole imza atan yıldız ismin ligdeki gol hasreti de 3 maça çıkmış oldu. 21 Ekim'den sonra takımı adına ligde gol üretemeyen Arjantinli, Şampiyonlar Ligi 'nde 3-1 kaybettikleri Bayern Münih maçında ise 1 gol kaydetmişti. Cimbom'un hücumdaki en önemli kozu olan Icardi, 15 gol, 3 asistle, 18 gole katkı yaptı.

CİMBOM'DAN HATAY'A JEST Galatasaray deplasmanda oynadığı maçta Hatayspor 'a jest yaptı. Sarı-Kırmızılılar, ısınmaya, "Hatay hepimizin şahsi meselesidir. 6 Şubat'ı unutmayacağız" yazılı pankart ve tişörtle çıktı. G.Saray yedek kulübesinde, depremde hayatını yitiren Hatay'ın sportif direktörü Taner Savut ile futbolcu Christian Atsu için, "Kalbimizdesin" yazılı tişörtler yer aldı. İki takımın taraftarı maçı yan yana izlerken, Mustafa Kemal Atatürk de anıldı. Tribünlerin tamamına yakını doldu.

ASLAN'DAN PENALTI İSYANI Maçın 81. dakikasında Barış Alper Yılmaz, Rivas ile girdiği mücadelede yüzüne aldığı darbe nedeniyle penaltı bekledi. Fakat VAR'dan karar dönmedi. 90+6'da da korner atışında Icardi ayağına aldığı darbeyle yükselemedi. Devam kararı çıktı. İtiraz geldi. Ama yine VAR'dan penaltı kararı çıkmadı, G.Saray hakeme isyan etti.

WILFRIED ZAHA İSYAN ETTİ

Son haftalarda attığı gollerle Galatasaray'ı sırtlayan Wilfried Zaha, Hatay maçının 83. dakikasında oyundan alındı. Yıldız oyuncu, kulübeye geldiğinde bu karara tepki gösterdi. Zaha'nın jest ve mimikleriyle de saha içini gösterdiği görüldü.

İKİ PENALTIMIZI HAKEM VERMEDİ

G.Saray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Hatay maçı sonrası, "İstediğimiz şekilde oynayamadık. Ama hakem tarafından iki penaltımız verilmedi. Net penaltıydı. VAR neden var? Kaldırsınlar, gitsin. Hatalar sonucu etkiledi. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

MANCHEST ER UNİTED LİGDE YARA SARDI

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakiplerinden biri olan Manchester United, 12. haftada Luton Town ile karşılaştı. Rakibini 59'da Lindelöf'ün golüyle 1-0 yenen United, 4-3'lük Kopenhag yenilgisi sonrası yara sarmış oldu. United'da Eriksen ve Hojlund da sakatlandı.