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Fırtına'nın yıldız ismi Onuachu attığı golle dudakları uçuklattı

Paul Onuachu’nun Konya’ya attığı ikinci gol için Daily Mail, “Ortaya Zlatan’ı çıkardı” yorumunu yaptı. Nijerya basını, “İnsanlık dışı bir vuruş” derken, Almanlar ise “Fantastik golle zaferi getirdi, Trabzon’u sırtladı” ifadelerine yer verdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Kasım 2023 Güncelleme 12 Kasım 2023, 06:59
Fırtına’nın yıldız ismi Onuachu attığı golle dudakları uçuklattı

Trabzonspor'un Konyaspor'u evinde 2-1 yendiği maçta yıldızlaşan Njeryalı forvet oyuncusu Paul Onuachu, iki gol atmayı başardı. Onuachu'nun attığı estetik gol de dünya basınında geniş bir şekilde yer buldu.



ZLATAN IBRAHIMOVIC GİBİYDİ
Daily Mail'in haberinde Onuachu'nun klas golü için, "Attığı harika golün ardından muhteşem bir ters takla ile kutlama yaptı. Onuachu, Zlatan Ibrahimovic'i hatırlattı. Sansasyonel ve akrobatik bir voleyle işi bitirdi" yorumunu yaptı. Soccernet, "Onuachu, Puskas Ödülü'ne aday bir gol attı. Yılın en iyi golleri arasına gireceğine hiç şüphe yok" ifadesini kullanırken, Cpnckn, "Bu sezonun muhteşem gollerinden biri Türkiye'de görüldü. 2.01'lik adamın ustalığı fark yarattı" ifadelerine yer verdi.



FANSASTİK BİR GOL KAYDETTİ
Alman basınından Gazete Futbol, "Onuachu fansastik golle zaferi getirdi" yorumuyla golü duyurdu. Nijerya basını da gol için, "Bir saniyelik karar ile akrep vuruşu yaptı. İnanılmaz" manşetini attı. Eurofoot da "İnsanlık dışı bir vuruş, harika bir performans" değerlendirmesinde bulundu.

GOMEZ'İ ŞİMDİDEN GERİDE BIRAKTI
6 gol, 1 asist üreten Paul Onuachu, 26 maçta 5 gol atan Maxi Gomez'i geride bıraktı. Fırtına, Onuachu'nun gol attığı maçlarda 12 puan topladı.



BÖYLE HAKEMLERİ ÇOK ÖZLEMİŞİZ
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Konyaspor maçını yöneten hakem triosunu çok beğendi. Doğan, 'Özlemişiz doğrusu' diyerek yaptığı yazılı açıklamada, "Yeneriz, yeniliriz, berabere kalırız. Bunlar futbolun içinde olan ve olağan şeyler, işler. Ben Konyaspor maçımızda sahada, dürüstçe ve baskıya prim vermeden maç yöneten hakemlerimizi hem tebrik ediyor, hem de kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum" ifadesini kullandı.

AVCI TRABZONSPOR'U ŞAHA KALDIRDI
Karadeniz ekibinde Abdullah Avcı dönemi ve öncesi dikkati çekiyor. Avcı öncesinde 8 maçta 12 puan toplayan ve istikrarsız bir gidişatı olan Bordo-Mavililer, deneyimli hocayla bambaşka bir kimliğe büründü. Aldığı sonuçlarla taraftarlarını mutlu eden Trabzonspor, Abdullah Avcı göreve geldikten sonra oynadığı 4 maçta 10 puan topladı ve yükselişe geçti. Fırtına, bu süreçte Alanya'yı 1-0, Fenerbahçe'yi 3-2, Konya'yı 2-1 yenerken Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Ayrıca Trabzonspor, Abdullah Avcı ile çıktığı 4 maçta 6 gol attı ve 3 gol yedi. 22 puana ulaşan Fırtına, iddiasını da sürdürdü.

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