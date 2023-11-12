Fırtına’nın yıldız ismi Onuachu attığı golle dudakları uçuklattı

Trabzonspor'un Konyaspor'u evinde 2-1 yendiği maçta yıldızlaşan Njeryalı forvet oyuncusu Paul Onuachu, iki gol atmayı başardı. Onuachu'nun attığı estetik gol de dünya basınında geniş bir şekilde yer buldu.



ZLATAN IBRAHIMOVIC GİBİYDİ

Daily Mail'in haberinde Onuachu'nun klas golü için, "Attığı harika golün ardından muhteşem bir ters takla ile kutlama yaptı. Onuachu, Zlatan Ibrahimovic'i hatırlattı. Sansasyonel ve akrobatik bir voleyle işi bitirdi" yorumunu yaptı. Soccernet, "Onuachu, Puskas Ödülü'ne aday bir gol attı. Yılın en iyi golleri arasına gireceğine hiç şüphe yok" ifadesini kullanırken, Cpnckn, "Bu sezonun muhteşem gollerinden biri Türkiye'de görüldü. 2.01'lik adamın ustalığı fark yarattı" ifadelerine yer verdi.





FANSASTİK BİR GOL KAYDETTİ

Alman basınından Gazete Futbol, "Onuachu fansastik golle zaferi getirdi" yorumuyla golü duyurdu. Nijerya basını da gol için, "Bir saniyelik karar ile akrep vuruşu yaptı. İnanılmaz" manşetini attı. Eurofoot da "İnsanlık dışı bir vuruş, harika bir performans" değerlendirmesinde bulundu.



GOMEZ'İ ŞİMDİDEN GERİDE BIRAKTI

6 gol, 1 asist üreten Paul Onuachu, 26 maçta 5 gol atan Maxi Gomez'i geride bıraktı. Fırtına, Onuachu'nun gol attığı maçlarda 12 puan topladı.