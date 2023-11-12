18 yıl aranın ardından Beşiktaş’a dönen Rıza Çamlıbay’dan önemli açıklamalar: Taşın altına elimizi koyacağız

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay , "Göreve geldiğim için mutluyum. Bana, 'Durumumuz iyi değil' dediler, 'Sorun değil' dedim. 'Yapar mıyız hocam?' dediler, ben de 'Yaparız' dedim" açıklaması yaptı. Deneyimli teknik adam, "Bizim için zor bir başlangıç. Taşın altına elimizi koyacağız. Başkana da söyledim, bana bir görev teklif edildikten sonra ' Yok' demem mümkün değil! 2 maç olur, 3 maç olur! Çağırıldığım zaman gerekeni yaparım " ifadelerini kullandı.

TARAFTARI KAZANACAĞIZ Çalımbay, "En önemli destekçimiz taraftar. Taraftar üzgün, kızgın, sinirli. Öncelikle onları kazanmamız lazım. Oyuncuların kapasitesi bu değil. Onu aşmak için zaman gerekiyor. Ancak zaman yok. Bir ter idmanı yapacağız ve maça çıkacağız. Elimizden geleni yapmalıyız" dedi. Çalımbay, Aboubakar ile ilgili de "Hazır mısın?' dedim. O da 'Yok' dedi. Zaten sekerek yürüyor" yorumunu yaptı.

BU TAKIM TOPARLANIR

Rıza Çalımbay, "Dün futbolcularla görüştüğümde hepsinde kırgınlık, mental yorgunluk ve karamsarlık gördüm. Bunları düzelteceğiz. Bunun için zamana ihtiyacımız var. Sakat arkadaşlar da var. Bu takım toparlanır ama oyuncuların da bunu istemesi gerekiyor" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ BİTMEZ

Çalımbay, "Galibiyet serisi yaparsak, yukarıdakileri yakalayabiliriz. Beşiktaş'ın hedefi bitmez. Lig var, kupa var. Futbolcu arkadaşlara güveniyorum" diye konuştu.