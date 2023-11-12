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Fenerbahçe'de Osayi Samuel alarmı!

Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı ilk 19 maçın tamamını kazanarak gerçekleştirmesi zor bir istatistiğe imza atan Fenerbahçe, ligde Trabzonspor'a ve Avrupa'da Ludogorets'e yenilerek peş peşe mağlubiyetler aldı. Ligin 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile kritik bir karşıklaşmaya çıkacak olan sarı-lacivertlilerde Bright Osayi-Samuel tehlikesi yaşanıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Kasım 2023, 13:15 Güncelleme 12 Kasım 2023, 13:15
Fenerbahçe’de Osayi Samuel alarmı!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe’de Osayi Samuel alarmı!

Sarı-lacivertliler, rakibiyle ligde 39. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe’de Osayi Samuel alarmı!

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe’de Osayi Samuel alarmı!

Ligde geride kalan 11 haftada 30 puan toplayan Fenerbahçe 2. sırada yer alırken, 21 puanlı Adana Demirspor ise dördüncü durumda bulunuyor.

Fenerbahçe’de Osayi Samuel alarmı!

İki ekip, bugüne kadar ligde 38 kez karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe’de Osayi Samuel alarmı!

Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe 22 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 5 maçı Adana temsilcisi kazandı. 11 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe’de Osayi Samuel alarmı!

Fenerbahçe'nin 38 maçta attığı 76 gole Adana Demirspor 39 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe’de Osayi Samuel alarmı!

İki takım Adana Demirspor'un ev sahipliğinde 19 maçta kozlarını paylaştı.

Fenerbahçe’de Osayi Samuel alarmı!

Fenerbahçe bu maçların 9'unu galibiyetle tamamlarken, Adana Demirspor ise sahasında 3 kez rakibini mağlup etti. 7 maçta ise eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe’de Osayi Samuel alarmı!

Söz konusu karşılaşmalarda Fenerbahçe 26 kez rakip fileleri havalandırırken, Adana Demirspor 16 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe’de Osayi Samuel alarmı!

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi Bright Osayi-Samuel tehlikesi yaşanıyor.

Fenerbahçe’de Osayi Samuel alarmı!

SARI KART GÖRÜRSE CEZALI DURUMA DÜŞECEK

Nijeryalı yıldız, mücadelede sarı kart görmesi halinde 13. haftada Fatih Karagümrük ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe’de Osayi Samuel alarmı!

Bright Osayi-Samuel bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 maça çıktı.

Fenerbahçe’de Osayi Samuel alarmı!

25 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe’de Osayi Samuel alarmı!

Osayi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe’de Osayi Samuel alarmı!

Nijeryalı oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon Euro.

Fenerbahçe’de Osayi Samuel alarmı!
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