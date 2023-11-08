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Galatasaray'ın grubunda işler karıştı! İşte güncel puan durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 4. hafta maçlarıyla devam etti. Temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşırken Kopenhag sahasında Manchester United'ı ağırladı. Bu maçların ardından grupta oluşan puan durumu da karıştı. İşte 2.'lik için büyük mücadelenin olduğu gruptaki son durum...

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Giriş Tarihi 09 Kasım 2023, 01:32 Güncelleme 09 Kasım 2023, 01:32
Galatasaray’ın grubunda işler karıştı! İşte güncel puan durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta müsabakaları büyük çekişmeli maçlara sahne oldu.

Galatasaray’ın grubunda işler karıştı! İşte güncel puan durumu

Temsilcimiz Galatasaray, Alman devi Bayern Münih'in konuğu oldu.

Galatasaray’ın grubunda işler karıştı! İşte güncel puan durumu

Sarı-kırmızılılar, rakibine deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Galatasaray’ın grubunda işler karıştı! İşte güncel puan durumu

Okan Buruk ve öğrencileri gruptaki ilk maçında evinde Kopenhag ile 2-2 berabere kalmış, gruptaki ikinci maçında ise Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etmişti.

Galatasaray’ın grubunda işler karıştı! İşte güncel puan durumu

Gruptaki bir diğer maçta Kopenhag ile Manchester United karşı karşıya geldi.

Galatasaray’ın grubunda işler karıştı! İşte güncel puan durumu

Kırmızı Şeytanlar'ın Kopenhag'a konuk olduğu mücadele Kopenhag'ın 4-3 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Galatasaray’ın grubunda işler karıştı! İşte güncel puan durumu

İŞTE A GRUBU'NDA PUAN DURUMU

Bayern Münih: 12

Kopenhag: 4

Galatasaray: 4

Macnhester United: 3

Galatasaray’ın grubunda işler karıştı! İşte güncel puan durumu
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