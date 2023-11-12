195 gün sonra kayıp! Galatasaray’da 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi: Hatayspor’a yenilerek bu sezon ilk kez kaybetti

DEMİR YUMRUK!

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Galatasaray'ı bir Süper Lig maçında mağlup etmeyi başardı. İLK YARIDA İLK KEZ GOL YEDİ

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de ilk kez bir maçın ilk yarısında kalesinde gol gördü. Sarı-Kırmızılılar daha önce oynadığı 11 maçın ilk yarılarında gol yememişti.





195 GÜN SONRA KAYIP!

Galatasaray Süper Lig'de 195 gün sonra yenilgiyle tanıştı. Sarı-Kırmızılılar ligde son olarak 30 Nisan 2023'te Beşiktaş'a karşı kaybetmişti. Bu sezon 12. maçında ilk yenilgiyle tanışan Cimbom'un 17 maçlık yenilmezlik serisi de sona ermiş oldu. Galatasaray bu sezon ilk hafta maçında Kayserispor ile berabere kalmış sonrasında oynadığı 10 maçtan galibiyetle ayrılmıştı. Aslan, ligde namağlup unvanını Mersin'de bıraktı.



ZAHA YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Cimbom'un Süper Lig'deki son 3 golünün sahibi olan Wilfried Zaha, 2022 yılının Ağustos ayından bu yana (3 maç) ilk kez üst üste 2+ lig maçında ağları havalandırdı. Galatasaray'ın geçen hafta Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçta galibiyet gollerine imza atan Wilfried Zaha, form grafiğini de her geçen gün daha da artırıyor. Bu sezon 14 maçta görev alan tecrübeli oyuncunun 5 gol ve 1 asisti bulunuyor. Yıldız futbolcu, "Attığım gole sevinemiyorum. Kaybettiğimiz için çok üzgünüm" diye konuştu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN