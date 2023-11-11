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Sacha Boey için rekor teklif!

Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey, transferin gözdesi konumunda. İddiaya göre Avrupa devlerinden biri daha Fransız sağ beki istiyor. Yıldız futbolcu için ödeneceği iddia edilen bonservis bedeli ise dudak uçuklatacak. İşte ayrıntılar...

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Giriş Tarihi 11 Kasım 2023, 14:56 Güncelleme 11 Kasım 2023, 14:56
Sacha Boey için rekor teklif!

Galatasaray'da Sacha Boey ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Sacha Boey için rekor teklif!

Bu sezonki performansıyla parmak ısırtan Fransız sağ bek, Avrupa kulüplerini peşinde taktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Sacha Boey için rekor teklif!

Boey için transfer iddiları her geçen gün artıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Sacha Boey için rekor teklif!

Aslan'ın vazgeçilmez ismi için bu kez İtalyan devi Inter devreye girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Sacha Boey için rekor teklif!

REKOR BONSERVİS BEDELİ
Milliyet'in haberine göre Inter, 23 yaşındaki sağ bek için 25 milyon euroyu gözden çıkardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Sacha Boey için rekor teklif!

Transfer bu rakama gerçekleşirse Boey, Galatasaray tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı olarak tarihine geçecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Sacha Boey için rekor teklif!

Sarı-kırmızılılarda bu rekor, 16 milyon euro ile Badou Ndiaye'yenin elinde.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Sacha Boey için rekor teklif!

SÖZLEŞME TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRMİŞTİ
Boey, Avrupa'dan gelen ilginin kafasını karıştırmasını gerekçe göstererek sarı-kırmızılı yönetimin sözleşme teklifini reddetmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Sacha Boey için rekor teklif!

2021-22 sezonu başında Rennes'den 1.15 milyon euroya Galatasaray'a transfer olan Sacha Boey, değerine değer katttı. 23 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeri 17 milyon euro.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Sacha Boey için rekor teklif!

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 21 maçta görev alan yıldız futbolcu, 1 gollük katkı sağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Sacha Boey için rekor teklif!
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