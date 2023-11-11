Sacha Boey için rekor teklif!

Aslan'ın vazgeçilmez ismi için bu kez İtalyan devi Inter devreye girdi.

REKOR BONSERVİS BEDELİ

Milliyet'in haberine göre Inter, 23 yaşındaki sağ bek için 25 milyon euroyu gözden çıkardı.

Transfer bu rakama gerçekleşirse Boey, Galatasaray tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı olarak tarihine geçecek.

Sarı-kırmızılılarda bu rekor, 16 milyon euro ile Badou Ndiaye'yenin elinde.