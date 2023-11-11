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Fenerbahçe'den Manchester United'a bir yolcu daha! Altay Bayındır'ın ardından...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'dan yaz transfer döneminde Altay Bayındır'ı kadrosuna katan Manchester United, flaş bir transfere daha hazırlanıyor. İngiliz devinin, sarı-lacivertlilerden o yıldızla yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Kasım 2023, 15:44 Güncelleme 11 Kasım 2023, 15:44
Fenerbahçe’den Manchester United’a bir yolcu daha! Altay Bayındır’ın ardından...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe son olarak UEFA Konferans Ligi H Grubu 4. maçında Bulgaristan ekibi Ludogorets ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Manchester United’a bir yolcu daha! Altay Bayındır’ın ardından...

Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Manchester United’a bir yolcu daha! Altay Bayındır’ın ardından...

Kanarya'da bu maçın ardından Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynanacak olan mücadelenin hazırlıkları hız kesmeden başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Manchester United’a bir yolcu daha! Altay Bayındır’ın ardından...

Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor maçından mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Manchester United’a bir yolcu daha! Altay Bayındır’ın ardından...

Öte yandan Fenerbahçe'de o yıldız isimle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Manchester United’a bir yolcu daha! Altay Bayındır’ın ardından...

Fenerbahçe'de yıldızını parlatan Sebastian Szymanski'nin talipleri her geçen gün artıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Manchester United’a bir yolcu daha! Altay Bayındır’ın ardından...

İtalyan ekibi Napoli'den sonra şimdi de Manchester United'ın Polonyalı yıldızı gündemine aldığı iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Manchester United’a bir yolcu daha! Altay Bayındır’ın ardından...

İngiliz basınından "unitedinfocus"un Polonya basınına dayandırdığı habere göre; kırmızı-şeytanlar, Sebastian Szymanski'yi alternatifli transfer listesine ekledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Manchester United’a bir yolcu daha! Altay Bayındır’ın ardından...

Haberde; Szymanski'nin 30 milyon euroluk bir oyuncu olduğuna da vurgu yapıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Manchester United’a bir yolcu daha! Altay Bayındır’ın ardından...

Polonyalı yıldız Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraftarların kısa sürede beğenisini kazandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Manchester United’a bir yolcu daha! Altay Bayındır’ın ardından...

Bu anlamda yıldız oyuncuyla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Manchester United’a bir yolcu daha! Altay Bayındır’ın ardından...

SEBASTIAN SYZMANSKI KİMDİR?

10 Mayıs 1999 tarihinde Polonya'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Manchester United’a bir yolcu daha! Altay Bayındır’ın ardından...

Profesyonel futbol kariyerine Akademia Pilkarska TOP-54 Biala Podlaska Youth altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Manchester United’a bir yolcu daha! Altay Bayındır’ın ardından...

Sırasıyla Legia, Dinamo Moskova, Feyenoord takımlarında forma giydi. 2023 yazında Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Manchester United’a bir yolcu daha! Altay Bayındır’ın ardından...

24 yaşındaki genç futbolcu, orta sahada 10 numara olarak görev yapıyor. Fotomaç'ın haberine göre yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Manchester United’a bir yolcu daha! Altay Bayındır’ın ardından...
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