Fenerbahçe’den Manchester United’a bir yolcu daha! Altay Bayındır’ın ardından...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe son olarak UEFA Konferans Ligi H Grubu 4. maçında Bulgaristan ekibi Ludogorets ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe son olarak UEFA Konferans Ligi H Grubu 4. maçında Bulgaristan ekibi Ludogorets ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı.
Kanarya'da bu maçın ardından Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynanacak olan mücadelenin hazırlıkları hız kesmeden başladı.
Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor maçından mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.
Öte yandan Fenerbahçe'de o yıldız isimle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'de yıldızını parlatan Sebastian Szymanski'nin talipleri her geçen gün artıyor.
İtalyan ekibi Napoli'den sonra şimdi de Manchester United'ın Polonyalı yıldızı gündemine aldığı iddia edildi.
İngiliz basınından "unitedinfocus"un Polonya basınına dayandırdığı habere göre; kırmızı-şeytanlar, Sebastian Szymanski'yi alternatifli transfer listesine ekledi.
Haberde; Szymanski'nin 30 milyon euroluk bir oyuncu olduğuna da vurgu yapıldı.
Polonyalı yıldız Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraftarların kısa sürede beğenisini kazandı.
Bu anlamda yıldız oyuncuyla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.
SEBASTIAN SYZMANSKI KİMDİR?
10 Mayıs 1999 tarihinde Polonya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Akademia Pilkarska TOP-54 Biala Podlaska Youth altyapısında başladı.
Sırasıyla Legia, Dinamo Moskova, Feyenoord takımlarında forma giydi. 2023 yazında Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.
24 yaşındaki genç futbolcu, orta sahada 10 numara olarak görev yapıyor. Fotomaç'ın haberine göre yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro...