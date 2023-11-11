Kırmızı alarm: Fenerbahçe’de Adana Demirspor deplasmanı öncesi sinyaller iyi değil

Süper Lig'in 12. haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe adeta kırmızı alarm veriyor. Ligde ve Avrupa'da son 2 maçını kaybeden Fenerbahçe'nin özellikle hücum performansında ciddi bir düşüş yaşandı. Sarı-Lacivertliler, perşembe gecesi oynanan Ludogorets maçında 0.16 gol beklentisi ile mücadele etti. Fred'in orta sahadaki boşluğunun bir türlü dolmadığı da gözlendi.

Bunun yanında takımın önemli parçalarından olan İsmail Yüksek, Dusan Tadic ve Ferdi Kadıoğlu'nda da milli takımlar da dahil üst üste oynadıkları maçlar nedeniyle fiziksel bir düşüş gözlendi. Ancak kuşkusuz en büyük sorun ise savunmanın göbeğinde. Becao, Djiku ve Serdar Aziz'in aynı zaman dilimi içerisinde sakatlanmış olmaları takımın dengesini bozdu. Bunun yanında sağlam kalan stoperlerden Samet Akaydın'ın mental açıdan hiç iyi durumda olmadığı da gelen haberler arasında. Adana Demirspor deplasmanında Ludogorets maçında olduğu gibi 17 yaşındaki Yusuf Çiçek'in oynatabileceği bile konuşuluyor.