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Kırmızı alarm: Fenerbahçe'de Adana Demirspor deplasmanı öncesi sinyaller iyi değil

Son 2 maçını kaybeden Fenerbahçe’de hücum performansı belirgin bir şekilde düştü. Takım Fred’in yokluğuna alışamadı. İsmail Yüksek, Dusan Tadic ve Ferdi’de fiziksel düşüş var. En kötü sinyaller ise avunmanın ortasından geliyor...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Kasım 2023 Güncelleme 11 Kasım 2023, 07:01
Kırmızı alarm: Fenerbahçe’de Adana Demirspor deplasmanı öncesi sinyaller iyi değil

Süper Lig'in 12. haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe adeta kırmızı alarm veriyor. Ligde ve Avrupa'da son 2 maçını kaybeden Fenerbahçe'nin özellikle hücum performansında ciddi bir düşüş yaşandı. Sarı-Lacivertliler, perşembe gecesi oynanan Ludogorets maçında 0.16 gol beklentisi ile mücadele etti. Fred'in orta sahadaki boşluğunun bir türlü dolmadığı da gözlendi.

Bunun yanında takımın önemli parçalarından olan İsmail Yüksek, Dusan Tadic ve Ferdi Kadıoğlu'nda da milli takımlar da dahil üst üste oynadıkları maçlar nedeniyle fiziksel bir düşüş gözlendi. Ancak kuşkusuz en büyük sorun ise savunmanın göbeğinde. Becao, Djiku ve Serdar Aziz'in aynı zaman dilimi içerisinde sakatlanmış olmaları takımın dengesini bozdu. Bunun yanında sağlam kalan stoperlerden Samet Akaydın'ın mental açıdan hiç iyi durumda olmadığı da gelen haberler arasında. Adana Demirspor deplasmanında Ludogorets maçında olduğu gibi 17 yaşındaki Yusuf Çiçek'in oynatabileceği bile konuşuluyor.

FENER'DE FRED UMUDU
Fenerbahçe'nin Pendik ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan ve adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen Brezilyalı orta saha Fred, Trabzonspor ve Ludogorets maçlarında forma giyememişti. Dün takımla birlikte idmana çıkan Brezilyalı'nın Adana Demirspor deplasmanında forma giyme şansının olduğu bildirildi. Fred'in idman eksiği olduğu ancak İsmail Kartal'ın bu riski alabileceği ifade ediliyor.

FENER ÇARE ARIYOR
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son 2 maçta alınan yenilginin takımın moral motivasyonunu aşağı çekmesinden endişe ediyor. İsmail Kartal, Adana Demirspor maçıyla yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor.
Sakatlıklar ve formsuzlukların üst üste gelmesi 2 yenilgiye neden oldu.

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