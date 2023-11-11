Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler hakkında konuştu: Harika bir geleceği olacak

Real Madrid'de sakatlığını atlatan Arda Güler buna rağmen ligdeki Rayo Vallecano ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga maçlarında süre bulamamıştı.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti milli futbolcunun yeniden sakatlandığını açıkladı. İtalyan çalıştırıcı, "Arda Güler sezon başında bir sakatlık geçirdi ve onu başarıyla atlattı.
Ama böyle bir sakatlık geçirdiğinizde, bu küçük sorunları yaşıyorsunuz. Arda Güler hala büyük bir yetenek. Bu yaşadıkları önemsiz. Harika bir geleceği olacak" dedi. Sözlerini sürdüren Ancelotti, "Arda Güler, Braga maçından önce sakatlanmıştı. Şu an üzgün ve kızgın ama durumu ciddi değil. Bu bir nüksetme değil, sakin ilerliyoruz. Tamamıyla hazır olması için önümüzde milli ara var" ifadelerini kullandı.
Real Madrid taraftarlarının sabırsızlıkla oynamasını beklediği 18 yaşındaki yıldızın milli maç arasından sonra ligde 26 Kasım'da Cadiz ile oynanacak mücadele ile ilk kez forma giymesi bekleniyor.