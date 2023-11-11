Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler hakkında konuştu: Harika bir geleceği olacak

Ama böyle bir sakatlık geçirdiğinizde, bu küçük sorunları yaşıyorsunuz. Arda Güler hala büyük bir yetenek. Bu yaşadıkları önemsiz. Harika bir geleceği olacak" dedi. Sözlerini sürdüren Ancelotti, "Arda Güler, Braga maçından önce sakatlanmıştı. Şu an üzgün ve kızgın ama durumu ciddi değil. Bu bir nüksetme değil, sakin ilerliyoruz. Tamamıyla hazır olması için önümüzde milli ara var" ifadelerini kullandı.