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Bayern Münih'in yıldız ismi Müller'den çarpıcı itiraflar: Galatasaray çılgın bir takım

2009’dan beri Bayern Münih forması giyen Thomas Müller, “Galatasaray çılgın bir takım. Ama ne yapmak istediğini de bilen bir ekip. 8 maçta 2 kez kaybettiler ve 2’si de bize karşıydı. Buradan kendi adımıza güzel dersler çıkarabiliriz” ifadesini kullandı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Kasım 2023 Güncelleme 11 Kasım 2023, 07:01
Bayern Münih’in yıldız ismi Müller’den çarpıcı itiraflar: Galatasaray çılgın bir takım

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ı 2-1 yenen Alman devi Bayern Münih'in yıldız ismi Thomas Müller, karşılaşmayla ilgili çarpıcı açıklamalara imza attı. 34 yaşındaki isim, Sarı-Kırmızılılar'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

HEM ÇILGIN HEM DE ÇOK İYİLER
Müller, "Maç öncesinde de çok iyi biliyorduk ki G.Saray çılgınca top oynuyor ve çok iyiler. Çılgınca oynasalar da saha içinde tüm oyuncular ne yaptıklarını biliyor. Bakıldığında 18 maçta 2 kez kaybettiler ve 2'si de bize karşıydı. Buradan kendi adımıza güzel dersler çıkarabiliriz. Grupta 4'te 4 yaptık ve moralimiz iyi. Ama Galatasaray bizi çok zorladı" şeklinde konuştu.

TARAFTARLARI DA MUHTEŞEM
Allianz Arena'da Galatasaray taraftarlarının oluşturduğu atmosferin muhteşem olduğunu da anlatan 34 yaşındaki yıldız, "Ben ısınmaya çıkmamıştım. Kimmich içeri geldi ve durumu anlattı. Rakip taraftarların böyle etkili olmasını bekliyordum. Ayrıca rakibimize karşı net pozisyonlar bulacağımızı düşündük. Bunu istediğimiz şekilde yapamadık. G.Saray karşısında final paslarımız yetersizdi. Dolayısıyla bizi maç içinde de yıprattılar" açıklamasını yaptı.

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