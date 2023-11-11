Bayern Münih’in yıldız ismi Müller’den çarpıcı itiraflar: Galatasaray çılgın bir takım

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ı 2-1 yenen Alman devi Bayern Münih'in yıldız ismi Thomas Müller, karşılaşmayla ilgili çarpıcı açıklamalara imza attı. 34 yaşındaki isim, Sarı-Kırmızılılar'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

HEM ÇILGIN HEM DE ÇOK İYİLER

Müller, "Maç öncesinde de çok iyi biliyorduk ki G.Saray çılgınca top oynuyor ve çok iyiler. Çılgınca oynasalar da saha içinde tüm oyuncular ne yaptıklarını biliyor. Bakıldığında 18 maçta 2 kez kaybettiler ve 2'si de bize karşıydı. Buradan kendi adımıza güzel dersler çıkarabiliriz. Grupta 4'te 4 yaptık ve moralimiz iyi. Ama Galatasaray bizi çok zorladı" şeklinde konuştu.