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Antalya'dan gol şov: Deplasmanda Ankaragücü'nü mağlup etti

Antalyaspor, deplasmanda Ankaragücü’nü gole boğdu. Akdeniz ekibi ligde son 3 maçta 9 puan toplamayı başardı. İşte sizler için derlediğimiz 11 Kasım tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Kasım 2023 Güncelleme 11 Kasım 2023, 07:01
Antalya’dan gol şov: Deplasmanda Ankaragücü’nü mağlup etti

Süper Lig'in iki renkli ekibi Ankaragücü ile Antalyaspor, başkentte karşılaştı. 8. dakikada Buksa'nın pasıyla ceza sahası dışının sol çaprazında topla buluşan Larsson, sert ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi:

0-1. 29'da kaleci Gikiewicz'in öne çıkmasını da değerlendiren Jehezkel, penaltı noktasının gerisinde yaptığı düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-2. 70'te Erdoğan Yeşilyurt'un ortasında Buksa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3. 86'da Mujakic'in kaptırdı, Assombalonga, düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 0-4.

GENÇLER VURGUN YAPTI
Trendyol 1. Lig'de 12. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği, Adanaspor'a konuk oldu. Son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik alan Gençlerbirliği, Adanaspor'u 2-0 mağlup etti. Golleri 6 ve 80. dakikada Olarenwaju Kayode kaydetti. Gençlerbirliği bu galibiyetle puanını 22'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 4. sıraya tırmandı. Adanaspor ise 12 puanda kaldı.

RİVA'DA ATA'YA SAYGI
TFF, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü nedeniyle dün bir anma töreni düzenledi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada ise "Aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için Riva'da anma töreni düzenlendi. Anma töreninde, 09.05'te Ata'mızın posteri ve Türk bayrağının önünde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Atatürk'ü, bir kez daha sevgi, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz" denildi.

MAÇA GÜVENLİK ÖNLEMİ
Fenerbahçe Beko'nun İsrail ekibi Maccabi ile oynayacağı maçların yerinde, güvenlik gerekçesiyle değişiklik yapıldı. 16 Kasım'da İstanbul'da oynanması gereken maç, aynı gün seyircisiz olarak 22.05'de Belgrad'da oynanacak. Kanarya, iki maçına da Belgrad'da çıkacak.

TÜRKİYE MAÇINI BEKLİYORUM
Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, 18 Kasım'da Türkiye ile yapacakları maçı öncesinde konuştu. Nagelsmann, "Türkiye ve Avusturya ile oynayacağız. Duygu yüklü maçlar gürültülü geçer. Bu iki maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Berlin'de çok fazla Türk taraftar var. Olağanüstü bir atmosfer olacağından eminim. Bizim amacımız karşılaşmayı kazanmak" dedi.



54 SAYISI YETERLİ OLMADI
NBA'de Giannis Antetokounmpo'nun 54 sayısına rağmen Indiana Pacers, Milwaukee Bucks'ı 126-124 mağlup etti. Bucks'ta Antetokounmpo, 54 sayıyla kendi adına sezonun en yüksek sayısına ulaştı. Maçı kazanan Pacers'ta ise Haliburton, 29 sayı ve Bennedict Mathurin de 26 sayı kaydetti.

MİLLİLERİN KADROSU AÇIKLANDI
A Milli Futbol Takımı'nın 18 Kasım'da Almanya'yla deplasmanda oynayacağı özel maç ile 21 Kasım'da UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda oynayacağı Galler müsabakasının aday kadrosu açıklandı. Ay-yıldızlı ekibin yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, sakatlıktan dönen Cengiz Ünder ile Berat Özdemir'i yeniden aday kadroya davet etti.

ALTIN ÇOCUĞUN PEŞİNDELER
Başakşehir'de orta saha ve forvet arkasında oynayan Kerem Dal'a geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor. Altın Çocuk olarak gösterilen 14 yaşındaki yeteneğe, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanı sıra Borussia Dortmund ilgi gösteriyor. Dal, 2 yıldır takip altında.

SÜPER LİG'DE 3 MAÇ DAHA VAR
Süper Lig'de bugün 3 maç daha oynanacak. 13.00'da Kasımpaşa, Kayserispor'u konuk ederken 16.00'da Alanyaspor, Gaziantep'i ağırlayacak. Aynı saatte İstanbul'da Karagümrük-Sivas maçı da oynanacak

SİVAS'TA SERVET ÇETİN FARKI
Süper Lig tarihinde Sivasspor'da deplasmanda en yüksek galibiyet oranının sahibi olan teknik direktör Servet Çetin oldu. Çetin, %60'lık oranla deplasmanda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

SARIYER SET VERMEDİ: 3-0
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. hafta açılış maçında Sarıyer Belediyespor, deplasmanda PTT'yi 3-0 mağlup etti. Sarıyer Belediye maçın setlerini 15-25, 22- 25, 20-25'lik sonuçlarla kazandı.

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