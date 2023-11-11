Antalya’dan gol şov: Deplasmanda Ankaragücü’nü mağlup etti

MAÇA GÜVENLİK ÖNLEMİ Fenerbahçe Beko'nun İsrail ekibi Maccabi ile oynayacağı maçların yerinde, güvenlik gerekçesiyle değişiklik yapıldı. 16 Kasım'da İstanbul'da oynanması gereken maç, aynı gün seyircisiz olarak 22.05'de Belgrad'da oynanacak. Kanarya, iki maçına da Belgrad'da çıkacak.

TÜRKİYE MAÇINI BEKLİYORUM Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, 18 Kasım'da Türkiye ile yapacakları maçı öncesinde konuştu. Nagelsmann, "Türkiye ve Avusturya ile oynayacağız. Duygu yüklü maçlar gürültülü geçer. Bu iki maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Berlin'de çok fazla Türk taraftar var. Olağanüstü bir atmosfer olacağından eminim. Bizim amacımız karşılaşmayı kazanmak" dedi.





54 SAYISI YETERLİ OLMADI

NBA'de Giannis Antetokounmpo'nun 54 sayısına rağmen Indiana Pacers, Milwaukee Bucks'ı 126-124 mağlup etti. Bucks'ta Antetokounmpo, 54 sayıyla kendi adına sezonun en yüksek sayısına ulaştı. Maçı kazanan Pacers'ta ise Haliburton, 29 sayı ve Bennedict Mathurin de 26 sayı kaydetti.

MİLLİLERİN KADROSU AÇIKLANDI

A Milli Futbol Takımı'nın 18 Kasım'da Almanya'yla deplasmanda oynayacağı özel maç ile 21 Kasım'da UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda oynayacağı Galler müsabakasının aday kadrosu açıklandı. Ay-yıldızlı ekibin yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, sakatlıktan dönen Cengiz Ünder ile Berat Özdemir'i yeniden aday kadroya davet etti.

ALTIN ÇOCUĞUN PEŞİNDELER

Başakşehir'de orta saha ve forvet arkasında oynayan Kerem Dal'a geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor. Altın Çocuk olarak gösterilen 14 yaşındaki yeteneğe, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanı sıra Borussia Dortmund ilgi gösteriyor. Dal, 2 yıldır takip altında.

SÜPER LİG'DE 3 MAÇ DAHA VAR

Süper Lig'de bugün 3 maç daha oynanacak. 13.00'da Kasımpaşa, Kayserispor'u konuk ederken 16.00'da Alanyaspor, Gaziantep'i ağırlayacak. Aynı saatte İstanbul'da Karagümrük-Sivas maçı da oynanacak



SİVAS'TA SERVET ÇETİN FARKI

Süper Lig tarihinde Sivasspor'da deplasmanda en yüksek galibiyet oranının sahibi olan teknik direktör Servet Çetin oldu. Çetin, %60'lık oranla deplasmanda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.



SARIYER SET VERMEDİ: 3-0

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. hafta açılış maçında Sarıyer Belediyespor, deplasmanda PTT'yi 3-0 mağlup etti. Sarıyer Belediye maçın setlerini 15-25, 22- 25, 20-25'lik sonuçlarla kazandı.