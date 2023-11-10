Galatasaray Devler Ligi’ndeki mücadelesiyle parmak ısırttı! 180 dakikanın sadece 50 dakikasını yenik oynayan Cimbom’dan 26 şut

Türkıye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Bayern Münih ile oynadığı iki maçta da örnek ve alkış alan bir mücadele ortaya koydu. Rakibine yenilmesine karşın Aslan, oyunuyla gurur verici bir tablo sergiledi.

İKİ MAÇ DA RAKİBİNE EZİLMEDİ

Güçlü rakibine karşı iki maçta da ezilmeyen Cimbom içeride 3-1, Almanya'da da 2-1 kaybetti. Ancak; her iki maça bakıldığında 180 dakikanın 130 dakikasını Aslan berabere geçti ve sadece 50 dakika yenik oynadı. Bayern maçlarında 26 şut atan Sarı- Kırmızılılar, 8 de net gol pozisyonuna girdi. Rakibinden 5 gol yiyip, 2 gol atan Galatasaray, 3.34 gibi yüksek bir gol beklentisi oranına da ulaştı. Okan Buruk'un cesur futbolu, taraftarlara da umut verdi.