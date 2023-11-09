Trabzonspor maçında geçer notu aldı! Ferdi Kadıoğlu’nun talibi artıyor: Milan’dan sonra Arsenal de yıldız oyuncunun peşinde

Fenerbahçe 'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu , özellikle iki sezondur gösterdiği performans ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Milli futbolcu, henüz transfer dönemi başlamamasına rağmen Avrupa devlerini peşine taktı.

Arsenal, Ferdi'yi transfer ederek kadrosunu daha da güçlendirmenin peşinde. Arsenal Uluslararası Scout Şefi Romain Poirot, son oynanan ve 3-2 kaybedilen Trabzonspor maçında Ferdi Kadıoğlu'nu izledi ve oyuncuya olumlu rapor verdi. Ferdi'nin birkaç maçını daha takip edecek olan Londra ekibinin devre arasında yapacakları teklifle Kanarya'nın kapısını çalmayı düşündüğü de gelen haberler arasında. Ancak Sarı-Lacivertliler, Ocak ayında yıldız oyuncusunu bırakma niyetinde değil. O nedenle transferin sezon sonuna kalabilmesi de kuvvetle muhtemel.