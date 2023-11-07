Arda Güler kadroya alındı mı? Real Madrid’in Braga karşısında kadrosu açıklandı

ARDA GÜLER KADRODA Sakatlığını atlatan ve ligdeki Rayo Vallecano maçının kadrosunda yer alan Arda Güler , Braga maçının kadrosuna da dahil edildi.

Real Madrid 'e transfer olduğundan bu yana iki kez sakatlık geçiren Arda Güler , LaLiga'nın 12. haftasında oynanan Rayo Vallecano maçı kadrosuna alınmış fakat forma şansı bulamamıştı.

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN PROGRAMI!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının üçüncü haftası, yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup etabının üçüncü haftası, yarın ve 25 Ekim Çarşamba günü toplam 16 maçla tamamlanacak.

Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda Almanya temsilcisi Bayern Münih'i yarın saat 19.45'te konuk edecek.

Son kez mevcut formatla düzenlenecek turnuvada, üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.45 Galatasaray-Bayern Münih (Almanya)

19.45 Inter (İtalya)-Salzburg (Avusturya)

22.00 Manchester United (İngiltere)-Kopenhag (Danimarka)

22.00 Sevilla (İspanya)-Arsenal (İngiltere)

22.00 Lens (Fransa)-PSV Eindhoven (Hollanda)

22.00 Braga (Portekiz)-Real Madrid (İspanya)

22.00 Union Berlin (Almanya)-Napoli (İtalya)

22.00 Benfica (Portekiz)-Real Sociedad (İspanya)

25 Ekim Çarşamba:

19.45 Feyenoord (Hollanda)-Lazio (İtalya)

19.45 Barcelona (İspanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Celtic (İskoçya)-Atletico Madrid (İspanya)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Milan (İtalya)

22.00 Newcastle United (İngiltere)-Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Leipzig (Almanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 Young Boys (İsviçre)-Manchester City (İngiltere)

22.00 Royal Antwerp (Belçika)-Porto (Portekiz)