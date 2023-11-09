Okan Buruk Bayern maçı sonrası umutlu konuştu: Golleri atsak gruptan çıkmıştık

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Münih maçı sonrası umutluydu. Başarılı çalıştırıcı, "Konumuzu direkt hakeme bağlamak istemiyorum. İki maçta da Bayern Münih gibi bir takıma karşı en iyi oynayabileceğimiz oyunu oynadık.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Münih maçı sonrası umutluydu. Başarılı çalıştırıcı, "Konumuzu direkt hakeme bağlamak istemiyorum. İki maçta da Bayern Münih gibi bir takıma karşı en iyi oynayabileceğimiz oyunu oynadık.
Davies 2. sarıdan atılabilirdi. Faulü veriyorsan ikinci sarıyı da vermen gerekir. Yediğimiz ilk gol öncesi Barış'ın ayağına basma var. Bunlar kırılma noktaları. Burada gol öncesinde, kritik bir pozisyon. İlk defa Şampiyonlar Ligi'ne çıkan bir hakem. Hatalar yapması normal. İstediklerimizi yapmaya çalıştık. Pozisyonlara girdik. Sayılmayan gol oldu.
Öne geçebilirdik, maçı da kazanabilirdik. Genel olarak iyi bir performans sergiledik. Oyuncularım en iyisini yapmaya çalıştı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Eğer Kopenhag ve Bayern maçlarında golleri atsak şu an gruptan çıkmıştık. Ancak yine de başaracağız" ifadelerini kullandı. Buruk, Icardi'nin adalesinin tuttuğunu, Angelino'nun ise yorulduğu için çıktığını belirtti.
REAL BRAGA'YI ÜÇLEDİ
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Real Madrid, Braga'yı 3-0 mağlup etti. Real'iin gollerini 27'de Diaz, 58'de Vinicius ve 61'de Rodrygo kaydetti. Real Madrid'de milli oyuncu Arda Güler karşılaşmada süre bulamadı. Grubun diğer maçında Napoli-Union Berlin'le 1-1 berabere kaldı. Diğer sonuçlar: B Grubu: Arsenal-Sevilla: 2-0, PSV-Lens: 1-0, D Grubu: Real Sociedad- Benfica: 3-1, Salzburg- Inter: 0-1.
SİFTAHI BAYERN'E YAPTI
Galatasaray'ın Al Nassr'dan kadrosuna kattığı Cedric Bakambu dün ilki başardı. Kongolu yıldız Galatasaray formasıyla ilk golünü Bayern'e attı ama bu gol ne yazık ki puan için yeterli olmadı.
ZAHA'NIN ISKASI CAN YAKTI
Manchester deplasmanında ve Kasımpaşa'ya goller atan Zaha, ilk yarıda ıskaladığı voleyle taraftarları kahretti.
ICARDI BİTİREMEDİ
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi geçirdiği sakatlık nedeniyle 69'da yerini Tete'ye bıraktı. Yıldız futbolcu maçta karşı karşıya kaldığı pozisyonda Neuer'i geçememişti.