Okan Buruk Bayern maçı sonrası umutlu konuştu: Golleri atsak gruptan çıkmıştık

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Münih maçı sonrası umutluydu. Başarılı çalıştırıcı, "Konumuzu direkt hakeme bağlamak istemiyorum. İki maçta da Bayern Münih gibi bir takıma karşı en iyi oynayabileceğimiz oyunu oynadık.

Davies 2. sarıdan atılabilirdi. Faulü veriyorsan ikinci sarıyı da vermen gerekir. Yediğimiz ilk gol öncesi Barış'ın ayağına basma var. Bunlar kırılma noktaları. Burada gol öncesinde, kritik bir pozisyon. İlk defa Şampiyonlar Ligi'ne çıkan bir hakem. Hatalar yapması normal. İstediklerimizi yapmaya çalıştık. Pozisyonlara girdik. Sayılmayan gol oldu.