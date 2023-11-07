Ahmet Nur Çebi kararını açıkladı! Yeniden Beşiktaş başkanlığına aday olacak mı?

"Beşiktaş'a hizmet vermiş kimsenin bugün alacağı yoktur. Sportif başarı da keşke peşinden gelseydi... Yapamadık. Sadece çizgilerden geçmeyen topla yargılamak... Eleştirmek tamam ama küfür ve hareketler neyin nesi? Bu azınlığı içinizden temizleyin. Kimse çocuklarıma küfür edemez. Telefon açıp hareket edemez. İşiniz benimle. Ayın 1'ine kadar buradayım. Gelip özür dilemelerini bekliyorum. Dilemeyenlerin bundan sonraki hayatımda takipçisi olacağım. Beşiktaş'ın parasını çaldırmadım ve yedirmedim. Başarısız olan futbol takımı var. Yarın başarılı olursa bana da pay verin. Başarısızlığı bana yazacaksınız, başarıda da payımı istiyorum. Benim bir felsefem var. Beşiktaş'tan alınmaz, Beşiktaş'a verilir. Bu camiaya herkes minnet borçlu. Hepinizi teşekkür ediyorum. Kırdıysam özür diliyorum."

"BEŞİKTAŞ'IN PARASINI ÇALDIRMADIM VE YEDİRMEDİM" Ahmet Nur Çebi , görev yaptığı süreçte finansal anlamda doğru adımlar attıklarını ve yapılandırma anlaşmasıyla borçları yönetilebilir hale getirdiklerini ifade etti.

"TFF BAŞARISIZDIR"

Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yönelik de eleştirilerde bulunan Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim Beşiktaşlılardan bir ricam var. Başkanımıza ve yönetimimize sahip çıkacağız. TFF, bizimle ilgili süreçte zayıfladığımızı düşünerek maalesef böyle davranışları kendisinde hak olarak gördü. Bizi zafiyet içinde gördü. TFF başarısızdır. Bunların yönetemeyeceğini ilk söyleyenlerdenim. Hakemlerin gitmeleri gerektiğini bir tek ben söyledim. Benim tutumum ve tavrım net. TFF ile hep beraber mücadele edelim."

"TFF BAŞKANI PARMAK FALAN SALLAYAMAZ"

Ahmet Nur Çebi, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İsviçre ekibi Lugano ile oynanan maçta TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yaşadıklarını da anlattı.

Başkan Büyükekşi'nin aleyhine yapılan tezahüratların ardından stadı terk etmesini doğru bulmadığını söyleyen Çebi, "TFF Başkanı parmak falan sallayamaz. Ayağa kalktı. Tribünleri göstererek, 'Şu tribün, bu tribün' dedi. Sokaktaki bir insan gibi hareket edemem. Orada şov olsun diye saldırmam bana yakışmaz. Beş dakika bekle. Devre arası. TFF Başkanı hatalıdır. Küfürleri tasvip etmiyorum. Sen de o şekilde hareket etmemelisin. Arkadaş yutmamaya devam ediyor. Bazen yöneticiler bazı sözleri yutmalıdır. Camia, TFF ile mücadelede birlik olsun. Benim de üzerime görev düşerse Beşiktaş için çalışmaya devam edeceğim. TFF ile kavga ederken diğer kulüp başkanları kenarda bekledi. Şimdi bağırıyorlar. Erkenden silah çekiyorlar. Eğer ona buna baskı yaparak başarılı olmaksa ben bunu yapamadım. Ama mücadele verdim." ifadelerini kullandı.

CAMİAYA VE YÖNETİME TEŞEKKÜR

Ahmet Nur Çebi, görev yaptığı süreçte yanında olan camiadaki isimlere ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Başkan Çebi, şunları kaydetti:

"Camiada çok teşekkür etmek istediğim insan var. Özellikle Rahmi Koç, Cemil Kazancı ve Nevzat Demir'e teşekkür ediyorum. Hak ediyorlar. Allah gönüllerine göre versin. 'Bırakmam Seni' kampanyasına destek olanlara da teşekkür ediyorum. Geçmiş ve mevcut yönetim kurulu üyelerim de yanımda durdular. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Çalışanların maaşı gecikmesin diye uyku uyumadım. Haklarını helal etsinler. Sağ olsunlar. Canıgönülden teşekkür ediyorum. 11 yıldır yanlarında olamadığım ailemden helallik talep ediyorum. Haklarını helal etsinler. Bu onurlu görevi bana yaşatan genel kurul üyelerime çok teşekkür ediyorum. Geçen sene tarlayı temizledik. Bu sene tarlayı ektik. Gelenlere ürünü toplamak kalacak."

Son olarak 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketi ve o süreçte yaşananlara açıklık getiren Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş ailesine çok teşekkür ediyorum. Deprem bölgesinde yapacaklarımı yaptım. Camia olarak da bir araya geldik ve bölgeye yardım etmeye çalıştık. Dernek başkanlarına ve katkı sunanlara çok teşekkür ediyorum. Deprem sürecinde bana sorulan bir soruya cevabımın ardından rakiplerden gelen saldırıların arkasına takılan Beşiktaşlı bazı dostları affetmeyeceğim. O anda takımlarının menfaati için Beşiktaş başkanının linç edilmesine seyirci kalanlara hakkımı helal etmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.