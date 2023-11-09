Galatasaray İstanbul’da salladığı Bayern’i bu kez Münih’te elinden kaçırdı!

ALMANYA'DA ÇILDIRTAN KARAR
34 yaşındaki acemi hakem Antonio Nobre kararlarıyla Türkiye'yi çıldırttı. İlk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Portekizli düdük kararları tartışma yarattı. Nobre, önce 60'da skandal bir karara imza attı.
Bu dakikada Barış Alper Yılmaz, baskı yaparak Alphonso Davies'ten topu kaptı. Alman ekibinin Kanadalı futbolcusu, Barış Alper'i düşürdü.
19. dakikadan sarı kartı bulunan Davies, müdahalesine rağmen ikinci sarı kartı görmedi. Pozisyona itiraz eden Okan Buruk sarı kart gördü. Takdir haklarını sürekli Alman kulübünden kullanan hakem, Abdülkerim'in rakip ceza sahasında temiz kazandığı pozisyonda da anında faulü verdi.
SAKAT SAKAT DEVLEŞTİ!
Kaptan Fernando Muslera, henüz 5 gün önceki Kasımpaşa maçında sakatlanmıştı. Saha içinde dirseği çıkan Uruguaylı eldiven büyük fedakarlık yaptı ve iğne tedavisiyle kaleyi korudu. İlk yarıda kalesinde devleşen ve çok önemli kurtarışlar yapan Muslera, takımını uzun süre ayakta tuttu. Muslera 80. dakikaya kadar kalesini gole kapatmayı başarsa da biri duran top, biriyse kontrataktan kalesinde iki gol gördü. Taraftarlar maç sonunda Muslera'yı bağrına bastı.
MÜNİH'TE İSTANBUL HAVASI
Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Almanya'yı adeta İstanbul'a çevirdi. 75 bin kapasiteli Allianz Arena'da Türk taraftarlar, Alman seyircileri susturdu. Hem gurbetçiler hem de Türkiye'den maça gidenler Münih'i inletti. Taraftarlar maç sonunda tüm takımı tribüne çağırarak alkışladı.
MANCHESTER'A DARBE
A Grubu'ndaki diğer maçta Kopenhag, Manchester United'ı iki kez geri düşmesine rağmen 4-3 devirdi. ManU, Höjlund ile 3 ve 18'de 2-0 öne geçti. 42'de Rashford kırmızı gördü. Kopenhag, 45'te Elyounoussi ve 45+9'da Gonçalves'in (P) golleriyle 2-2 yaptı. 69'da Bruno Fernandes penaltıdan attı: 2-3. 83'te Lerager ve 87'de Bardghji, Kopenhag'a gruptaki ilk 3 puanını getirdi. Bu sonucun ardından grupta işler iyice karıştı.
ANGELİNO EN İYİ MAÇINI OYNADI
Yeni transferler arasında en çok eleştirilen isimlerden olan Angelino, Bayern deplasmanında 11'deydi. Geldiğinden bu yana en iyi maçını oynayan İspanyol sol bek, 78. dakikada yerini Nelsson'a bıraktı. Abdülkerim Bardakcı sol beke geçti.
10 MAÇLIK SERİ MÜNİH'TE SONA ERDİ
Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda 10 maçtır yenilmiyordu. Bu karşılaşmalarda 5 galibiyet ve 5 beraberlik alan Sarı-Kırmızılılar, yakaladığı namağlup seriyi Almanya'da bıraktı.