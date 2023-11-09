Galatasaray İstanbul’da salladığı Bayern’i bu kez Münih’te elinden kaçırdı!

19. dakikadan sarı kartı bulunan Davies, müdahalesine rağmen ikinci sarı kartı görmedi. Pozisyona itiraz eden Okan Buruk sarı kart gördü. Takdir haklarını sürekli Alman kulübünden kullanan hakem, Abdülkerim'in rakip ceza sahasında temiz kazandığı pozisyonda da anında faulü verdi.

SAKAT SAKAT DEVLEŞTİ!

Kaptan Fernando Muslera, henüz 5 gün önceki Kasımpaşa maçında sakatlanmıştı. Saha içinde dirseği çıkan Uruguaylı eldiven büyük fedakarlık yaptı ve iğne tedavisiyle kaleyi korudu. İlk yarıda kalesinde devleşen ve çok önemli kurtarışlar yapan Muslera, takımını uzun süre ayakta tuttu. Muslera 80. dakikaya kadar kalesini gole kapatmayı başarsa da biri duran top, biriyse kontrataktan kalesinde iki gol gördü. Taraftarlar maç sonunda Muslera'yı bağrına bastı.

MÜNİH'TE İSTANBUL HAVASI

Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Almanya'yı adeta İstanbul'a çevirdi. 75 bin kapasiteli Allianz Arena'da Türk taraftarlar, Alman seyircileri susturdu. Hem gurbetçiler hem de Türkiye'den maça gidenler Münih'i inletti. Taraftarlar maç sonunda tüm takımı tribüne çağırarak alkışladı.