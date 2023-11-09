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Galatasaray İstanbul'da salladığı Bayern'i bu kez Münih'te elinden kaçırdı!

Allianz Arena’da korakor bir futbol oynayan Aslan, 80 ve 86’da Kane’i tutamadı. 90+3’te Bakambu skoru 2-1 yaptı ama yeterli olmadı. Oynanan futbol tur için herkesi umutlandırdı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Kasım 2023 Güncelleme 09 Kasım 2023, 07:01
Galatasaray İstanbul’da salladığı Bayern’i bu kez Münih’te elinden kaçırdı!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Alman devi Bayern Münih'e karşı müthiş bir sınav verdi. 5. dakikada Harry Kane'nin şutunda kaleci Muslera topu kornere çıkardı. 14'te Sane ceza sahası içerisinde girdiği mutlak gol pozisyonunda kaleci Muslera devleşti. 30'da Sane'nin şutunu Muslera çıkardı. 43'te Icardi'nin ceza sahasında şutunu Manuel Neuer çıkardı, devamında Zaha topu ıskaladı. Ziyech ise topu kontrol edemedi. İlk yarı 0-0 bitti.

TORREIRA'NIN GOLÜ OFSAYT
53'te sağdan yapılan ortaya arka direkte Kane vurdu top direkten döndü. 62'de Torreira'nın ağlara yolladığı top öncesinde Icardi için ofsayt bayrağı kalktı. 73'te Abdülkerim rakip ceza sahasında Laimer'den topu çaldı, hakem ucuz bir düdükle faulü rakibe verdi. 80'de Kimmich'in ortasına Harry Kane kafayı vurdu: 1-0. 86'da Kane 2-0 yaptı. 90+3'te Oliveira'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Cedric Bakambu köşeye astı: 2-1.

HAKIM ZIYECH VASATI AŞAMADI
Devler Ligi'nde etkili olması için transfer edilen Hakim Ziyech dün vasatı aşamadı. 57'de yerini Barış'a bırakan Ziyech 9 ikili mücadelenin 6'sını kaybetti. Attığı 20 pasta yüzde 65 isabet sağlarken, 2 ortada ise başarısız oldu.



ALMANYA'DA ÇILDIRTAN KARAR
34 yaşındaki acemi hakem Antonio Nobre kararlarıyla Türkiye'yi çıldırttı. İlk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Portekizli düdük kararları tartışma yarattı. Nobre, önce 60'da skandal bir karara imza attı.

Bu dakikada Barış Alper Yılmaz, baskı yaparak Alphonso Davies'ten topu kaptı. Alman ekibinin Kanadalı futbolcusu, Barış Alper'i düşürdü.

19. dakikadan sarı kartı bulunan Davies, müdahalesine rağmen ikinci sarı kartı görmedi. Pozisyona itiraz eden Okan Buruk sarı kart gördü. Takdir haklarını sürekli Alman kulübünden kullanan hakem, Abdülkerim'in rakip ceza sahasında temiz kazandığı pozisyonda da anında faulü verdi.

SAKAT SAKAT DEVLEŞTİ!
Kaptan Fernando Muslera, henüz 5 gün önceki Kasımpaşa maçında sakatlanmıştı. Saha içinde dirseği çıkan Uruguaylı eldiven büyük fedakarlık yaptı ve iğne tedavisiyle kaleyi korudu. İlk yarıda kalesinde devleşen ve çok önemli kurtarışlar yapan Muslera, takımını uzun süre ayakta tuttu. Muslera 80. dakikaya kadar kalesini gole kapatmayı başarsa da biri duran top, biriyse kontrataktan kalesinde iki gol gördü. Taraftarlar maç sonunda Muslera'yı bağrına bastı.

MÜNİH'TE İSTANBUL HAVASI
Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Almanya'yı adeta İstanbul'a çevirdi. 75 bin kapasiteli Allianz Arena'da Türk taraftarlar, Alman seyircileri susturdu. Hem gurbetçiler hem de Türkiye'den maça gidenler Münih'i inletti. Taraftarlar maç sonunda tüm takımı tribüne çağırarak alkışladı.



MANCHESTER'A DARBE
A Grubu'ndaki diğer maçta Kopenhag, Manchester United'ı iki kez geri düşmesine rağmen 4-3 devirdi. ManU, Höjlund ile 3 ve 18'de 2-0 öne geçti. 42'de Rashford kırmızı gördü. Kopenhag, 45'te Elyounoussi ve 45+9'da Gonçalves'in (P) golleriyle 2-2 yaptı. 69'da Bruno Fernandes penaltıdan attı: 2-3. 83'te Lerager ve 87'de Bardghji, Kopenhag'a gruptaki ilk 3 puanını getirdi. Bu sonucun ardından grupta işler iyice karıştı.

ANGELİNO EN İYİ MAÇINI OYNADI
Yeni transferler arasında en çok eleştirilen isimlerden olan Angelino, Bayern deplasmanında 11'deydi. Geldiğinden bu yana en iyi maçını oynayan İspanyol sol bek, 78. dakikada yerini Nelsson'a bıraktı. Abdülkerim Bardakcı sol beke geçti.

10 MAÇLIK SERİ MÜNİH'TE SONA ERDİ
Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda 10 maçtır yenilmiyordu. Bu karşılaşmalarda 5 galibiyet ve 5 beraberlik alan Sarı-Kırmızılılar, yakaladığı namağlup seriyi Almanya'da bıraktı.

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