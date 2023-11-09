Fenerbahçe’de Becao ameliyat oldu!

Sarı-Lacivertliler'de durumu merak edilen Rodrigo Becao için açıklama geldi. 10. hafta karşılaşmasında Pendikspor maçının henüz ilk dakikasında sakatlık problemi yaşayan ancak ilk devreyi tamamlayan Brezilyalı yıldız ikinci yarıya çıkamamıştı.



Pazar günü oynanan Trabzonspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen tecrübeli stoperin durumu merak ediliyordu.

Kanarya'dan resmi açıklama geldi;



"Oyuncumuz Rodrigo Becao, Almanya'nın Münih kentinde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."