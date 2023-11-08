Mehmet Büyükekşi’den MHK açıklaması: Radikal kararlar alacağız

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "MHK'da radikal kararlar alacağız. Hakem atamaları konusunda stratejik bir plan doğrultusunda, devrim niteliğinde bir adım atacağız. Almanya'da başta olmak üzere Avrupa'da uygulanan, kulüplerimizin de sürecin içerisinde olduğu yeni bir yapılanma başlatıyoruz" dedi.

Milli Takım hakkında da konuşan Büyükekşi, "Milli Takımımız başarılı sonuçlar aldı ve EURO 2024'e gitmeyi garantiledi. Tarihimizde ilk defa gruptan lider çıkabiliriz. FIFA dünya sıralamasında 4 basamak yükselerek, 38. sırada çıktık. Ekim ayında en çok puan toplayan ülke Türkiye oldu." diye konuştu. TFF Başkanı, "Kadın Milli Takım için gösterdiğimiz çabanın sonuçlarını alıyoruz. C Ligi'nde oynadıkları 4 maçı kazandılar. Uluslar B Ligi'ne çıkmayı garantilediler. Yakın zamanda hayata geçireceğimiz Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ile maç esnasında kararların daha kısa sürede ve daha doğru şekilde verilmesini sağlayacağız" dedi.