Mehmet Büyükekşi’den MHK açıklaması: Radikal kararlar alacağız

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "MHK'da radikal kararlar alacağız. Hakem atamaları konusunda stratejik bir plan doğrultusunda, devrim niteliğinde bir adım atacağız. Almanya'da başta olmak üzere Avrupa'da uygulanan, kulüplerimizin de sürecin içerisinde olduğu yeni bir yapılanma başlatıyoruz" dedi.
Milli Takım hakkında da konuşan Büyükekşi, "Milli Takımımız başarılı sonuçlar aldı ve EURO 2024'e gitmeyi garantiledi. Tarihimizde ilk defa gruptan lider çıkabiliriz. FIFA dünya sıralamasında 4 basamak yükselerek, 38. sırada çıktık. Ekim ayında en çok puan toplayan ülke Türkiye oldu." diye konuştu. TFF Başkanı, "Kadın Milli Takım için gösterdiğimiz çabanın sonuçlarını alıyoruz. C Ligi'nde oynadıkları 4 maçı kazandılar. Uluslar B Ligi'ne çıkmayı garantilediler. Yakın zamanda hayata geçireceğimiz Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ile maç esnasında kararların daha kısa sürede ve daha doğru şekilde verilmesini sağlayacağız" dedi.
TRABZON'UN RAKİBİ ÇORUM
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi, Riva'da gerçekleştirildi. Kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı.
Kupaya bu turda dahil olan Trabzonspor, Trendyol 1. Lig takımlarından Ahlatcı Çorum FK ile eşleşti. Üçüncü eleme turu maçları sonucu tur atlayan 34 ekibin yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 6, Trendyol 1. Lig'den 7 ve TFF 2. Lig'den 9 olmak üzere toplam 56 takım mücadele edecek. Karşılaşmalar, 5-7 Aralık tarihlerinde oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakalarda kazananlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak.
HEYECAN YİNE A SPOR'DA
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının heyacanı yine A Spor ekranlarında yaşanacak. Sporseverler futbola doyacak.
SHAKHTAR'DAN BARÇA'YA ŞOK
Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'nda Shakhtar Donetsk, Barcelona'yı 40'ta Danilo Sikan'ın golüyle 1-0 yenerek sürprize imza attı. F Grubu'nda Dortmund, Newcastle'ı, Füllkrug ve Brandt ile geçti: 2-0.
AQUAMASTERS NEFES KESTİ
Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında 20'nci Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Şampiyona büyük ilgi gördü.
EGE ARAR MANİSA'DA
Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, pivot mevkiinde oynayan Ege Arar'ı kadrosuna kattı. Ege Arar alt yaş kategorilerinde milli takımla dünya şampiyonluğu da yaşamıştı.
TOTTENHAM NDIDI'YE TALİP
Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın ismi F.Bahçe ve G.Saray ile de anılan orta saha oyuncusu Ndidi'yi kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Leicester'lı oyuncunun ocakta transferi gerçekleşebilir.
KAYSERİ'YE PARA CEZASI
Profosyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kayserispor'a, Iğdır ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Kayserispor kulübüne 112 Bin TL para cezası verildi.
CAMAVINGA İLE 2029'A
Real Madrid, 20 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga'nın kontratını 2029 yılına kadar uzattı. 90 milyon Euro piyasa değeri bulunan yıldız orta sahanın 15 maçta 1 asisti bulunuyor
FENERBAHÇE'DE 2 AYRILIK
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nda Emma Elisabeth Becker ve Jana Radosavljevic'in sözleşmeleri feshedildi. Sarı- Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, iki oyuncuya da emekleri için teşekkür edildi.