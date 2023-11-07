Ziraat Türkiye Kupası’ndan 4. tur eleme kuraları çekildi! İşte Trabzonspor’un rakibi

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi bugün kulüp yetkililerinin katılımı ile Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

56 TAKIM BULUNUYOR

Kupanın bu turunda 3. eleme turunu geçen 34 takım ile Trendyol Süper Lig'den 6, Trendyol 1. Lig'den 7 ve TFF 2. Lig'den 9 takım olmak üzere toplam 56 takım mücadele edecek.