Ziraat Türkiye Kupası’ndan 4. tur eleme kuraları çekildi! İşte Trabzonspor’un rakibi

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi bugün kulüp yetkililerinin katılımı ile Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.
56 TAKIM BULUNUYOR
Kupanın bu turunda 3. eleme turunu geçen 34 takım ile Trendyol Süper Lig'den 6, Trendyol 1. Lig'den 7 ve TFF 2. Lig'den 9 takım olmak üzere toplam 56 takım mücadele edecek.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda kazananlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak.
TRABZON'UN RAKİBİ
Trabzonspor'un rakibi Ahlatçı Çorum FK oldu.
İşte kura sonuçları...
Vavacars Fatih Karagümrük - Belediye Derince Spor
Altay - Tuna Tarım Kırklarelispor
Yılport Samsunspor - Tokat Belediye Plevne Spor
Gençlerbirliği - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar
Bodrum FK - Menemen FK
Siltaş Yapı Pendikspor - Isparta 32 Spor
Adanaspor - Esenler Erokspor
Gaziantep FK - Etimesgut Belediyespor
Ankara Keçiörengücü - Muş 1984 Muş Spor
MKE Ankaragücü - İskenderunspor
Eyüpspor - Ankara Demirspor
Manisa FK - GMG Kastamonuspor
Mondihome Kayserispor - Vefa Group Van Spor FK
Kasımpaşa - Kırşehir FK
Corendon Alanyaspor - Kocaelispor
Erzurumspor FK - Anagold 24Erzincanspor
EMS Yapı Sivasspor - Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediye Spor
Sakaryaspor - Ankaraspor
Bitexen Antalyaspor - Kepez Spor
Trabzonspor - Ahlatçı Çorum FK
Tümosan Konyaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri
RAMS Başakşehir - Astor Enerji Şanlıurfaspor
Göztepe - 1461 Trabzon FK
Teksüt Bandırmaspor - Somaspor
Çaykur Rizespor - Bucaspor 1928
Boluspor - Amed Sportif Faaliyetler
Atakaş Hatayspor - Düzce Cam Düzcespor
Ümraniyespor - Güneş Holding Çankaya Spor