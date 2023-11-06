Sivasspor evinde kazanamıyor! Ligin flaş takımlarından Adana Demirspor 1 puana razı oldu

Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında Sivas spor evinde Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Sivasspor 'un golünü 10. dakikada Koita ile Adana Demirspor'un golünü 57. dakikada Stambouli kaydetti.

Sivasspor'un genç oyuncusu Burak Kapacak sakatlandı. Maçın 29. dakikasında bir pozisyon sonrasında sakatlanan Kapacak oyuna devam edemedi. Genç oyuncunun yerine Alaaddin oyuna dahil oldu. 23 yaşındaki oyuncunun durumu yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor puanını 21'e yükseltirken, Sivasspor 14 puana ulaşmış oldu.

Adana Demirspor bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçta 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Patrick Kluivert'in öğrencileri deplasmanlarda 12 puan bıraktı. Sivas ise bu sezon evinde 6 maçta 4 beraberlik alırken 2 kez de kaybetti. Bu sezon evinde oynadığı hiçbir maçtan 3 puan çıkartamadı.