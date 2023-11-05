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Trabzonspor taraftarları futbolcuları koçla karşıladı

Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe'yi 26 yıl sonra deplasmanda mağlup eden takımlarını havalimanında boynuna Fenerbahçe atkısı sarılan koçla karşıladı. Trabzonspor taraftarı bu karşılama ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a galibiyet göndermesi yaptı.

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Giriş Tarihi 05 Kasım 2023, 13:22 Güncelleme 05 Kasım 2023, 14:15
Trabzonspor taraftarları futbolcuları koçla karşıladı

Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2'lik skorla yenen Trabzonspor, müsabakanın ardından Trabzon'a döndü.

Fırtınaya koçlu karşılama

26 yıl sonra gelen tarihi zaferi meydanda kutlayan taraftarlar, takımlarına havalimanında sürpriz bir karşılama yaptı. Yanlarında koç getiren ve Fenerbahçe atkısını koçun boynuna dolayan taraftarlar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a galibiyet göndermesi yaptı.

Trabzon'a saat 02.00 sıralarında ulaşan futbolcular, taraftarların arasından güçlükle geçerek takım otobüsüne bildi. Futbolculardan Mehmet Can Aydın, taraftarın isteği üzerine üçlü çektirdiken sonra kafile havalimanından ayrıldı.

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