Beşiktaş’ta Eric Bailly ve Tayfur Bingöl krizi! Burak Yılmaz küplere bindi: Terbiyesizlik yapanı kabul etmem





Söylemek istediği çok şey olduğunu ve kimseden de bir şey istemediğini anlatan genç çalıştırıcı, "Başkanımızın aldığı kararla elimi taşın altına koyup geldim. Sonuna kadar ne kadar istenirse, yarın bana teşekkür edilirse ben de teşekkür ederim. Her şeyimi vermeye çalışıyorum" diye konuştu.





"BAILLY'Yİ YAKIŞIKSIZ HAREKETİ NEDENİYLE OYUNDAN ALDIM"

Burak Yılmaz, devre arasında Eric Bailly'yi Tayfur Bingöl'e yönelik eylemi sonrasında oyundan aldığını açıkladı.



Soyunma odasında yaşananlara ilişkin Burak Yılmaz şunları kaydetti:





"Beşiktaş forması benim için galibiyetten, 3 puandan, benim teknik direktörlük hayatımdan daha değerli. Ben arkadaşlarıma bu formayı veriyorsam elim titreyerek veriyorum. Onlar öyle kullanıp geri vermemeli. Verdiysem geri almasını da bilirim. Formayı verdim, kullanamayanlara saygısızlık, terbiyesizlik yapandan tekrar alırım. Hiçbir şey umrumda değil. Bizim ülkemize gelip bizim oyuncularımıza saygısızlık, terbiyesizlik yapanı asla kabul etmeyeceğim. Sonu ne olursa olsun. Sakatlık durumu yoktu, yakışıksız hareketi nedeniyle oyundan aldım. Benim oyuncumun yakasını çekemezsin."





"KALIYORSAM BİRKAÇ İSTEĞİM OLACAK"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüşeceğini ve birkaç küçük isteği olacağını söyleyen Burak Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Beşiktaş'ta kaos var biz de vuralım. Beşiktaş'ta kaos falan yok. Hakemin yaptıkları ortada. Bir hafta bizi bir hafta başkasını doğruyorlar. Şimdi başkanımla konuşacağım. Ben yarın başkanımla saygılı bir şekilde elini öper ayrılırım. Kalıyorsam da birkaç isteğim olacak." TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN