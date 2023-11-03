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Raphael Varane Suudi Arabistan yolcusu

Manchester United'da sakatlıklardan başı kurtulamayan Raphael Varane eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'yla yeniden takım arkadaşı olmaya hazırlanıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 18:20 Güncelleme 03 Kasım 2023, 18:20
Raphael Varane Suudi Arabistan yolcusu
Manchester United'da yaşadığı sakatlıklardan dolayı bir türlü istenilen performansa erişemeyen Raphael Varane takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

RONALDO İLE TEKRAR BULUŞACAKLAR

Raphael Varane, Real Madrid'de ve Manchester United'dan takım arkadaşı olan Cristiano Ronaldo ile tekrardan takım arkadaşı olmaya hazırlanıyor.

Sport Bible'de yer alan habere göre 30 yaşındaki Fransız stoper Raphael Varane kariyerinin son sezonlarını Suudi Arabistan'da geçirmeye sıcak bakmaya başladı.

YAZIN TEKLİFLERİ REDDETMİŞTİ

Raphael Varane yaz transfer döneminde Suudi Arabistan temsilcisi olan Al-Ittihad'dan çok fazla teklif alsada bu sezon takımının yaşadığı çöküşün ardından fikrini değiştirdi.

Raphael Varane'ın, Suudi Arabistan'a sıcak bakmasının ardından kadrosunda Cristiano Ronaldo, Sadio Mane gibi yıldızları bulunduran Al-Nassr yıldız stoperi kadrosuna katmak için harekete geçecek.

70 MİLYONA GEMİŞTİ

2021 yazında Manchester United'da tam 70 milyon euro karşılığında transfer olan Raphael Varane, İngiliz deviyle 72 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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