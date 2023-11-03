Brezilya Grand Prix’si 2030’a kadar takvimde

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan Brezilya'da sürecek.



Sezonun 21. yarışı Sao Paulo kentindeki 4,3 kilometrelik Autodromo Jose Carlos Pace Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak.



Yarışın sıralama turları, yarın TSİ 21.00'da başlayacak. Sprint yarışının 4 Kasım Cumartesi günü TSİ 21.30'da gerçekleştirileceği organizasyonda yarış ise 5 Kasım Pazar günü TSİ 20.00'de yapılacak.



Bugün yapılacak antrenman turları ve sprint yarış sıralama turları öncesinde Formula 1 yönetimi Brezilya Grand Prix'sinin sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.



1975'ten bu yana yarış takviminde yer alan Brezilya'nın sözleşmesinin 2030'a kadar uzatıldığı ifade edildi.



Geçtiğimiz yılki yarış hafta sonunda 235 bin seyirciyi ağırlayan Brezilya Grand Prix'sinde Mercedes pilotu George Russell, kariyerinin ilk zaferini elde etmişti. Kevin Magnussen ise sprint yarışta ilk kez pole pozisyonunun sahibi olmuştu.

BREZİLYA GRAND PRİX'Sİ NE ZAMAN?



Bu sezon 3-5 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek Brezilya Grand Prix'si, gelecek sezon 1-3 Kasım tarihleri arasında yapılacak.



Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenical konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "2030'a kadar Interlagos'ta kalacağımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Brezilyalı taraftarların getirdiği harika atmosferi uzun yıllar görmek için sabırsızlanıyorum. Brezilya zengin bir yarış mirasına sahip ve burası ikonik bir pist." dedi.