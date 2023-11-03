FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci’ye dev teklif! İşte o rakam

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonlarda zaman zaman eleştirilen İrfan Can Kahveci, bu sezon gösterdiği performansla farklı kulüplerin de dikkatini çekti.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonlarda zaman zaman eleştirilen İrfan Can Kahveci, bu sezon gösterdiği performansla farklı kulüplerin de dikkatini çekti.
Sarı-lacivertlilerde bu sezon İsmail Kartal ile birlikte kariyerinin en iyi sezonunu geçiren yıldız futbolcu, Avrupa'nın radarına girdi.
İrfan Can, bu sezonki performansıyla adeta Fenerbahçe'nin "yeni transferi" gibi tanımlanıyor.
Yalnızca sarı lacivertli ekipte değil milli takımda da sergilediği grafikle öne çıkmayı başardı.
Yeni sezona çok iyi hazırlanan İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin müthiş serisine liderlik eden isimlerden olmayı başardı.
GOLE DÖNÜŞTÜRME ORANI EN YÜKSEK OYUNCU!
Süper Lig'de bu sezon yakaladığı pozisyonları gole dönüştürme oranı en yüksek oyuncu Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci...
Tecrübeli oyuncu, 11 pozisyonun 5'inde ağları sarstı ve %45'lik oranla zirveye yerleşti. İkinci sırada %43'le 14 pozisyondan 6 gol çıkaran A.Demir'li Mbaye Niang var.
Opta'nın verilerine göre; Ekim 2021'den (vs Konyaspor) bu yana Süper Lig'deki ilk frikik golünü Hatayspor ağlarına gönderen İrfan Can Kahveci, 2018/19'dan bu yana ligde ceza sahası dışından en fazla gol atan isim konumunda.
18 maçta 9 gol, 5 asist ile muhteşem bir istatistiğe ulaşan 28 yaşındaki orta saha, Fransızların dikkatini çekti.
RENNES İRFAN CAN KAHVECİ'NİN PEŞİNDE!
Hürriyet'in haberine göre; Rennes, Fenerbahçe'de bu sezon performansıyla dikkat çeken İrfan Can Kahveci'yi takip ediyor.
OCAK AYINDA TEKLİF!
Sağ kanat problemi yaşayan Fransız ekibi, ocak ayında Fenerbahçe'nin kapısını çalmayı planlıyor.
Ancak sarı-lacivertli takım, birçok oyuncusunda olduğu gibi İrfan Can için de sezon sonunu işaret edecek.
Milli yıldızın, 2025 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ediyor. Sarı lacivertlilerin bu transferden beklentisi ise en az 20 milyon euro...