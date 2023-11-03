FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci’ye dev teklif! İşte o rakam

18 maçta 9 gol, 5 asist ile muhteşem bir istatistiğe ulaşan 28 yaşındaki orta saha, Fransızların dikkatini çekti.

RENNES İRFAN CAN KAHVECİ'NİN PEŞİNDE!

Hürriyet'in haberine göre; Rennes, Fenerbahçe'de bu sezon performansıyla dikkat çeken İrfan Can Kahveci'yi takip ediyor.

OCAK AYINDA TEKLİF!

Sağ kanat problemi yaşayan Fransız ekibi, ocak ayında Fenerbahçe'nin kapısını çalmayı planlıyor.

Ancak sarı-lacivertli takım, birçok oyuncusunda olduğu gibi İrfan Can için de sezon sonunu işaret edecek.

Milli yıldızın, 2025 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ediyor. Sarı lacivertlilerin bu transferden beklentisi ise en az 20 milyon euro...