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İrfan Can Kahveci'ye dev teklif! İşte o rakam

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon ve bu sezon başı taraftarın tepkisini çeken isimlerden biri olan İrfan Can Kahveci, sonrasında sergilediği futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı. Sarı lacivertli formayla kariyerinin en iyi dönemini geçiren İrfan Can için Avrupa'dan teklif geldi. İşte o takım ve bonservis detayı...

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Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 14:58 Güncelleme 03 Kasım 2023, 14:58
İrfan Can Kahveci’ye dev teklif! İşte o rakam

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonlarda zaman zaman eleştirilen İrfan Can Kahveci, bu sezon gösterdiği performansla farklı kulüplerin de dikkatini çekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci’ye dev teklif! İşte o rakam

Sarı-lacivertlilerde bu sezon İsmail Kartal ile birlikte kariyerinin en iyi sezonunu geçiren yıldız futbolcu, Avrupa'nın radarına girdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci’ye dev teklif! İşte o rakam

İrfan Can, bu sezonki performansıyla adeta Fenerbahçe'nin "yeni transferi" gibi tanımlanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci’ye dev teklif! İşte o rakam

Yalnızca sarı lacivertli ekipte değil milli takımda da sergilediği grafikle öne çıkmayı başardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci’ye dev teklif! İşte o rakam

Yeni sezona çok iyi hazırlanan İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin müthiş serisine liderlik eden isimlerden olmayı başardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci’ye dev teklif! İşte o rakam

GOLE DÖNÜŞTÜRME ORANI EN YÜKSEK OYUNCU!
Süper Lig'de bu sezon yakaladığı pozisyonları gole dönüştürme oranı en yüksek oyuncu Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci’ye dev teklif! İşte o rakam

Tecrübeli oyuncu, 11 pozisyonun 5'inde ağları sarstı ve %45'lik oranla zirveye yerleşti. İkinci sırada %43'le 14 pozisyondan 6 gol çıkaran A.Demir'li Mbaye Niang var.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci’ye dev teklif! İşte o rakam

Opta'nın verilerine göre; Ekim 2021'den (vs Konyaspor) bu yana Süper Lig'deki ilk frikik golünü Hatayspor ağlarına gönderen İrfan Can Kahveci, 2018/19'dan bu yana ligde ceza sahası dışından en fazla gol atan isim konumunda.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci’ye dev teklif! İşte o rakam

18 maçta 9 gol, 5 asist ile muhteşem bir istatistiğe ulaşan 28 yaşındaki orta saha, Fransızların dikkatini çekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci’ye dev teklif! İşte o rakam

RENNES İRFAN CAN KAHVECİ'NİN PEŞİNDE!
Hürriyet'in haberine göre; Rennes, Fenerbahçe'de bu sezon performansıyla dikkat çeken İrfan Can Kahveci'yi takip ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci’ye dev teklif! İşte o rakam

OCAK AYINDA TEKLİF!
Sağ kanat problemi yaşayan Fransız ekibi, ocak ayında Fenerbahçe'nin kapısını çalmayı planlıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci’ye dev teklif! İşte o rakam

Ancak sarı-lacivertli takım, birçok oyuncusunda olduğu gibi İrfan Can için de sezon sonunu işaret edecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci’ye dev teklif! İşte o rakam

Milli yıldızın, 2025 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ediyor. Sarı lacivertlilerin bu transferden beklentisi ise en az 20 milyon euro...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci’ye dev teklif! İşte o rakam
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