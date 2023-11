Yakup Arda Kılıç'a flaş benzetme: "Ronaldo gibi"

Beşiktaş'ın son oynadığı Gaziantep FK maçında oyuna sonradan giren gencecik bir isim dikkati çekmişti: Yakup Arda Kılıç.Rachid Ghezzal'ın sakatlanması üzerine ilk defa A Takım kadrosuna alındığı maçta bir anda oyuna giren ve gelecek adına olumlu sinyaller veren 18 yaşındaki oyuncuyu, altyapıdaki hocası Serdar Topraktepe'ye soruldu. Beşiktaş U19 takımındaki başarıları ve yetiştirdiği isimlerle adından övgüyle söz ettiren Topraktepe, Yakup Arda'nın yıldız potansiyeline sahip bir oyuncu olduğunu söyledi.Yakup Arda'nın Gaziantep maçında heyecanlı olduğunu söyleyen Topraktepe, "Ghezzal gibi birinin yerine girince bu çok normal. Forma şansı bulmaya devam ettikçe ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu herkese gösterecek. Son derece süratli bir oyuncu. Saatte 34 kilometre hıza ulaşıyor. Bu özelliğiyle Ronaldo'dan bile hızlı" dedi. Topraktepe ayrıca altyapı koordinatörü Mehmet Ekşi'nin önderliğinde çok iyi bir sisteme sahip olduklarını, yetişen her oyuncuda bu sistemdeki her bir kişinin payı olduğunu ifade etti.Serdar Topraktepe'nin dikkati çektiği bir diğer isim de Mustafa Erhan Hekimoğlu oldu. G.Antep maçında kadroya alınan 16 yaşındaki oyuncunun uzun boyuna rağmen bileklerine çok hakim ve toplu koşuda çok başarılı olduğunu belirten Topraktepe, genç ismi bu özellikleriyle Manchester City'nin dünyaca ünlü yıldızı Erling Haaland'a benzetti.Burak Yılmaz'ın çok zorlu bir dönemde zorlu bir görevi üstlendiğini belirten Serdar Topraktepe, "Burak Hoca çok kariyerli biri. Zorlukların üstesinden hep zekasıyla gelmiştir. Onun gelecekte çok başarılı olacağına inanıyorum" dedi. Topraktepe ayrıca, hastaneye kaldırılan Serpil Hamdi Tüzün'ün kendisinin Beşiktaş'a gelmesinde rol oynadığını belirterek, "Hocamın bir an önce sağlığına kavuşması için dua ediyorum" dedi.