Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar bilmecesi

Karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle 3 gün hastanede yatan Vincent Aboubakar, Gaziantep FK maçında forma giyememişti.Sabah'ın haberine göre Vincent Aboubakar'da belirsizlik sürüyor. Deneyimli golcünün tamamen iyileşmeden takıma dönmeyeceği ve gerekirse Antalyaspor maçında da forma giymeyeceği aktarıldı.Vincent Aboubakar'dan gelen bu haberin, birçok futbolcusundan yoksun olan teknik sorumlu Burak Yılmaz'ı iyice sıkıntıya soktuğu kaydedildi.Süper Lig'de pazar günü Antalyaspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal, Amartey, Masuaku, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Colley, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan'ın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Hadziahmetovic de müsabakada görev alamayacak.Sakatlıklarını atlatan Valentin Rosier ile Mert Günok'un ise ilk 11'e geri döneceği vurgulandı.