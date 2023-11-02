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Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar bilmecesi

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın durumu belirsizliğini koruyor. Vincent Aboubakar'ın Antalyaspor'a karşı da forma giyememe olasılığı bulunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 12:16 Güncelleme 02 Kasım 2023, 12:16
Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar bilmecesi
Karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle 3 gün hastanede yatan Vincent Aboubakar, Gaziantep FK maçında forma giyememişti.

ABOUBAKAR ANTALYASPOR'A KARŞI DA OYNAMAYABİLİR

Sabah'ın haberine göre Vincent Aboubakar'da belirsizlik sürüyor. Deneyimli golcünün tamamen iyileşmeden takıma dönmeyeceği ve gerekirse Antalyaspor maçında da forma giymeyeceği aktarıldı.

Vincent Aboubakar'dan gelen bu haberin, birçok futbolcusundan yoksun olan teknik sorumlu Burak Yılmaz'ı iyice sıkıntıya soktuğu kaydedildi.

BEŞİKTAŞ'TA 9 EKSİK

Süper Lig'de pazar günü Antalyaspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal, Amartey, Masuaku, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Colley, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan'ın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Hadziahmetovic de müsabakada görev alamayacak.

ROSIER VE MERT GÜNOK DÖNÜYOR

Sakatlıklarını atlatan Valentin Rosier ile Mert Günok'un ise ilk 11'e geri döneceği vurgulandı.
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