Savunmadaki sakatlıklar sonrası Fenerbahçe harekete geçti! İşte teklif yapılacak o oyuncular...

Fenerbahçe'de stoper bölgesinde artan sakatlıklar sonrası Fenerbahçe Yönetimi transfer için düğmeye bastı. Sarı-Lacivertliler'in elindeki stoperlerden Serdar Aziz, Luan Peres, Alexander Djiku ve Rodrigo Becao sakat...
Fenerbahçe'de stoper bölgesinde artan sakatlıklar sonrası Fenerbahçe Yönetimi transfer için düğmeye bastı. Sarı-Lacivertliler'in elindeki stoperlerden Serdar Aziz, Luan Peres, Alexander Djiku ve Rodrigo Becao sakat...
Bu isimlerden bazıları ciddi sakatlıklar yaşadı. Fenerbahçe Yönetimi devre arasında kesinlikle bir stoper takviyesi yapacak. Bu ismin büyük bir ihtimalle Brezilyalı olması bekleniyor. Kanarya, Fluminense forması giyen Nino ile ciddi şekilde ilgileniyor. Brezilya ekibinin kaptanlığını yapan Nino'nun sözleşmesi 2024 yılı sonunda sona erecek. 49 maçta forma giyen Sambacı, 5 gol atarken 2 da asist yaptı. Diz sakatlığı yaşayan tecrübeli oyuncunun durumu yakından takip ediliyor.
Fenerbahçe'nin ilgilendiği bir başka isim CSKA Moskova'da top koşturan Willyan Rocha. 28 yaşındaki Brezilyalı stoperin kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yazında bitiyor. Bu sezon 15 maçta oynayan yıldız oyuncu 1 asiste imza attı. Fenerbahçe'nin bir başka hedefi ise International'in Brezilyalı stoyeri Vitao. 23 yaşındaki oyuncunun bonservisi Shakhtar'da. Ukrayna ekibi ile olan sözleşmesi 2024 yılının yaz ayında sona eriyor.
RYAN KENT'E YÖNETİMDEN İZİN ÇIKMADI
Kanarya'da forma giyen ve ayrılacağı yönünde haberler çıkan İngiliz yıldız Ryan Kent'e transfer izni çıkmadı. 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sheffield United kadrosuna katmak istiyor.
SERİMİZ DEVAM EDECEK
Fener'de orta sahanın yıldız isimlerinden İsmail Yüksek, Trabzonspor maçını kazanarak galibiyet serilerinin devam edeceğini söyledi. Yıldız futbolcu, "Son günlerde büyük talihsizlikler yaşadık. Sakatlarımız arttı. Ama biz F.Bahçe'yiz. Trabzon'u da yeneceğiz" dedi.
İSMAİL HOCA HAKLI ÇIKTI
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sezon başında stoper transferlerinin ard arda yapılmasına rağmen Samet Akaydın'ın takımdan ayrılmasına izin vermedi. Tecrübeli oyuncu yedek kalmasına rağmen Milli Takım'a seçildi. Üst üste gelen sakatlıklar sonrası ona forma şansı doğdu. Samet devre arasına kadar takımda banko oynayacak.
KORKTUĞU BAŞINA GELDİ!
Kanarya'nın başarısında büyük pay sahibi olan Fred ile Becao, Trabzonspor ile oynanacak derbide forma giyemeyecek. Sarı-Lacivertliler iki yıldızı çok arayacak.
Ligde ve Avrupa'da coşan F.Bahçe, avunma hattında yaşanan sakatlıkların şokunu yaşıyor. Luan Peres, Djiku ve Serdar Aziz'den sonra Becao da sakatlandı. F.Bahçe, Pendik ile oynanan maçta sakatlanan Becao ve Fred ile ilgili sakatlık açıklaması yaptı. Açıklamada, "Yapılan tetkikleri neticesinde; Rodrigo Becao'nun Hamstring grubundan tendon kopması, Fred Rodrigues'in kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavi süreçleri başlatılmıştır. Aynı karşılaşmada oyundan çıkmak zorunda kalan bir diğer oyuncumuz Samet Akaydın da ise herhangi bir bulgu tespit edilmemiştir" ifadeleri kullanıldı. Tendon kopması tespit edilen Rodrigo Becao'nun 3 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Fred'in ise 2 hafta sonra takıma katılması bekleniyor. Fenerbahçe'nin iki yıldızı Trabzon, Ludogorets ve A. Demir maçlarında forma giyemeyecek.