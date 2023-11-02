Savunmadaki sakatlıklar sonrası Fenerbahçe harekete geçti! İşte teklif yapılacak o oyuncular...

Fenerbahçe'de stoper bölgesinde artan sakatlıklar sonrası Fenerbahçe Yönetimi transfer için düğmeye bastı. Sarı-Lacivertliler'in elindeki stoperlerden Serdar Aziz, Luan Peres, Alexander Djiku ve Rodrigo Becao sakat...

Bu isimlerden bazıları ciddi sakatlıklar yaşadı. Fenerbahçe Yönetimi devre arasında kesinlikle bir stoper takviyesi yapacak. Bu ismin büyük bir ihtimalle Brezilyalı olması bekleniyor. Kanarya, Fluminense forması giyen Nino ile ciddi şekilde ilgileniyor. Brezilya ekibinin kaptanlığını yapan Nino'nun sözleşmesi 2024 yılı sonunda sona erecek. 49 maçta forma giyen Sambacı, 5 gol atarken 2 da asist yaptı. Diz sakatlığı yaşayan tecrübeli oyuncunun durumu yakından takip ediliyor.

Fenerbahçe'nin ilgilendiği bir başka isim CSKA Moskova'da top koşturan Willyan Rocha. 28 yaşındaki Brezilyalı stoperin kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yazında bitiyor. Bu sezon 15 maçta oynayan yıldız oyuncu 1 asiste imza attı. Fenerbahçe'nin bir başka hedefi ise International'in Brezilyalı stoyeri Vitao. 23 yaşındaki oyuncunun bonservisi Shakhtar'da. Ukrayna ekibi ile olan sözleşmesi 2024 yılının yaz ayında sona eriyor.

RYAN KENT'E YÖNETİMDEN İZİN ÇIKMADI

Kanarya'da forma giyen ve ayrılacağı yönünde haberler çıkan İngiliz yıldız Ryan Kent'e transfer izni çıkmadı. 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sheffield United kadrosuna katmak istiyor.

SERİMİZ DEVAM EDECEK

Fener'de orta sahanın yıldız isimlerinden İsmail Yüksek, Trabzonspor maçını kazanarak galibiyet serilerinin devam edeceğini söyledi. Yıldız futbolcu, "Son günlerde büyük talihsizlikler yaşadık. Sakatlarımız arttı. Ama biz F.Bahçe'yiz. Trabzon'u da yeneceğiz" dedi.