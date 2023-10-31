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Trabzonspor'da Trezeguet Fenerbahçe maçına yetişecek mi?

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi yıldız oyuncu için seferberlik ilan edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 13:40 Güncelleme 31 Ekim 2023, 13:40
Trabzonspor’da Trezeguet Fenerbahçe maçına yetişecek mi?
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın ikinci dönemi pek istenildiği gibi başlamadı... Bordo-Mavililer, Alanya ve Karagümrük maçlarından 4 puan çıkartmasına rağmen, oyun anlamında beklentileri karşılayamadı.

TREZEGEUT OLMAYINCA...

Sağ kanatta Visca'nın performansı kötü olmasa da sol tarafta Trezeguet'nin yokluğu bir anlamda takımın hücum performansını etkiledi. Mısırlı yıldızın Kadıköy deplasmanında ilk 11'de olma ihtimali şimdilik zor gözüküyor. Bardhi'nin kenarda etkili olamaması nedeniyle bu bölgede geçen maç Fountas'ı deneyen Avcı'nın elindeki diğer alternatifler Pepe ve Teklic.

ONA GÖRE YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Alanyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Trezeguet, Karagümrük maçında 11'e yazılmasına rağmen ısınma esnasında sakatlanınca forma giyememişti. Mısırlı yıldızın bileğinde problem bulunurken, kesin durumu detaylı kontrollerin ardından netleşecek. Teknik direktör Abdullah Avcı, sağlık ekibiyle oyuncunun durumu hakkında değerlendirme yapacak ve Fenerbahçe derbisi öncesi yol haritası belirlenecek. Milli Takım'dan sakat dönen başarılı futbolcunun yokluğunda Trabzonspor sol kanatta ciddi problem yaşıyor.

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