Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi yine gönülleri fethetti! İşte o görüntüler...

DAVİNSON SANCHEZ: EN DOĞRU YOLU SEÇTİM

İmza attığı günden beri G.Saray'da pozitif bir görüntü ortaya koyan Davinson Sanchez'in zorlu hayatı, İngiliz basınında yeniden gündem oldu. The Sun'daki haberde Davinson zor günlerini, "Sorunlu bir mahallede büyüdüm. Futbol benim için doğru yoldu. Ailemin maddi sorunları vardı. Antrenmandan eve dönmek için üç otobüse binerdim. Çoğu kez de uyuyakalırdım. Şimdi hayallerime kavuştum" sözleriyle anlattı.

CİMBOM TAM GAZ

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına dün devam etti. Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda 8'e 2 pas çalışmasının yanı sıra savunma ve hücum çalışmaları üstünde duruldu.

BİLETLERE ÇOK BÜYÜK İLGİ VAR

Yarınki Kasımpaşa maçı öncesinde Galatasaray taraftarları biletlere hücum etti. Yönetimin, 500 TL ile 7 bin 500 TL arasında değişen biletlere olan ilgi sebebiyle memnun olduğu öğrenildi.