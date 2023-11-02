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Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi yine gönülleri fethetti! İşte o görüntüler...

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, saha dışında da örnek davranışlar sergilemeyi sürdürüyor. 29 Ekim’i sosyal medyadan kutlayan Icardi, bu kez kızlarıyla birlikte çocuklara şeker dağıttı ve gönülleri fethetmeyi başardı. İşte sizler için derlediğimiz 2 Kasım TAKVİM gazetesi spor haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Kasım 2023 Güncelleme 02 Kasım 2023, 07:01
Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi yine gönülleri fethetti! İşte o görüntüler...

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, saha içindeki başarılı performansının yanı sıra saha dışındaki sempatik tavırlarıyla da beğeni toplamaya devam ediyor. 29 Ekim'de sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlayan Icardi, futbolseverlerin gönlünü fethetmişti.

Cimbom'un golcüsü bu kez mahallesinde kızlarıyla birlikte çocuklara şeker dağıttı. Icardi'nin şeker dağıttığı anlarda çocukların neşeli oluşu dikkati çekti. O anlarda yaşananlar, bölgedekiler tarafından kayda alındı. Icardi'nin kızlarıyla şeker dağıttığı anlar, Galatasaraylı taraftarların da beğenisini kazanırken, görüntüler sosyal medyada sıkça paylaşıldı. Aslan'ın hücumdaki en büyük kozu olan Icardi, bu sezon 17 maçta 15 gol attı ve 3 de asist yaptı.

Cimbom'da dün yapılan antrenmanda Mauro Icardi yer almadı. Sağlık ekibinin dinlendirilmesi yönünde tavsiye verdiği Arjantinli oyuncunun, Kasımpaşa karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor. Icardi'nin yerine hücum hattında Barış Alper Yılmaz'ın görev alması öngörülüyor.



ZİYECH&ABOU ÖDÜLE ADAY
Afrika Futbol Federasyonu, 2023 yılı için en iyi futbolcu adaylarını açıkladı. İtalya'da Napoli'de oynayan ve geçen sezon şampiyonluk yaşayan Nijeryalı Victor Osimhen, yılın futbolcusu ödülü için favori gösterildi. Listede, bu sezon 5 maçta 1 gol, 1 asist üreten Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech ile Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar da yer aldı.

DAVİNSON SANCHEZ: EN DOĞRU YOLU SEÇTİM
İmza attığı günden beri G.Saray'da pozitif bir görüntü ortaya koyan Davinson Sanchez'in zorlu hayatı, İngiliz basınında yeniden gündem oldu. The Sun'daki haberde Davinson zor günlerini, "Sorunlu bir mahallede büyüdüm. Futbol benim için doğru yoldu. Ailemin maddi sorunları vardı. Antrenmandan eve dönmek için üç otobüse binerdim. Çoğu kez de uyuyakalırdım. Şimdi hayallerime kavuştum" sözleriyle anlattı.

CİMBOM TAM GAZ
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına dün devam etti. Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda 8'e 2 pas çalışmasının yanı sıra savunma ve hücum çalışmaları üstünde duruldu.

BİLETLERE ÇOK BÜYÜK İLGİ VAR
Yarınki Kasımpaşa maçı öncesinde Galatasaray taraftarları biletlere hücum etti. Yönetimin, 500 TL ile 7 bin 500 TL arasında değişen biletlere olan ilgi sebebiyle memnun olduğu öğrenildi.



YENİ REKORLAR YÜKLENİYOR!
Sarı Kanarya, Süper Lig'e 10'da 10 yaparak gövde gösterisi yaptı. Fenerbahçe, geçen sezon 14 maç üst üste kazanarak ligdeki rekoru eline alan Galatasaray'ı yakalaması için 3, geçmek içinse 4 maç üst üste galibiyete ihtiyacı var. Sarı-lacivertlilerin önündeki 4 lig maçı ise Trabzonspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ve Sivasspor'la olacak. Fenerbahçe, Süper Lig'de 2 maç daha kazanırsa ligde üst üste maç kazandığı dönemi yaşayacak. Fenerbahçe, Trabzonspor'u yenerse teknik direktör İsmail Kartal, Sarı-Lacivertliler'in başında en fazla üst üste lig maçı kazanan yerli teknik direktör olarak tarihe geçecek.



FRED'İN YERİNE ZAJC
Teknik Direktör İsmail Kartal, Trabzonspor ile oynanacak derbinin kadrosunu şekillendirmeye başladı. Sarı-Lacivertliler'de Brezilyalı oyuncu Fred sakatlığı nedeniyle zorlu maçta forma giyemeyecek. Derbide orta sahada Sloven yıldız Miha Zajc'ın forma giymesi bekleniyor.



FENERBAHÇE TAKTİK ÇALIŞTI
Lider Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sürdürdü. İsmail Kartal yönetimindeki idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas organizasyonlarının yapıldığı antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Hazırlıklar bugün devam edecek.



GELİŞTİRMEMİZ GEREKEN ŞEYLER VAR
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, dünkü antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Çalışmalarımız, yoğun gidiyor. Süreç takımı hızlandırmak için böyle gidecek. Ama iyi şu anda. Felsefeyi ve yaptıklarımızı, geri bildirimlerimizi dershane gibi çalışmamız gerekiyor. Bu oyun artık bir doğaçlama değil. Hücumu var savunması var. Mevcutlara hatırlatmak diğerlerine yeniden gösterme konusunda en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Tabii ki eksiklerimiz var daha da geliştirmemiz gereken şeyler var" diye konuştu.



KUPANIN SÜRPRİZİ
Kepez'den Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında İstanbulspor sahasında 3. Lig 1. Grup takımlarından Kepez Belediyespor ile karşılaştı. İstanbulspor Traore'nin 39'da attığı golle 1-0 öne geçti. Yılmaz 45+1'de attığı penaltıyla skoru eşitledi. İstanbulspor'da Bartu 84'te kırmızı kart gördü ve normal süre 1-1 sona erdi. 101. ve 115. dakikalarda sahneye çıkan Ozan Can attığı gollerle takımını 3-1 öne geçirdi. İstanbulspor'da Mamadou 118'de skoru 3-2'ye getirse de kalan bölümde başka gol olmadı ve Kepezspor Süper Lig temsilcisini eleyerek kupada 4. tura yükseldi.



TÜZÜN'DEN KÖTÜ HABER
Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Serpil Hamdi Tüzün, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 84 yaşındaki Tüzün'ün yoğun bakımda olduğu ifade edildi. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Serpil Hamdi Tüzün'ün hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Tüzün'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.



AL HILAL'E NEYMAR ŞOKU
FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya'nın deplasmanda Uruguay'a 2-0 yenildiği maç sırasında sakatlanan ve sahayı gözyaşları içinde terk eden Neymar'ın, ülkesinin Belo Horizonte kentinde bugün takım doktoru Rodrigo Lasmar tarafından ameliyat edileceği belirtildi. Sol diz ön çapraz bağı ve menisküsünde yırtık tespit edilen 31 yaşındaki oyuncunun, sahalardan 10 ay uzak kalacağı ifade edildi. PSG'den 90 milyon Euro karşılığında Al Hilal'e transfer olan Sambacı, çıktığı 5 maçta 1 gol, 3 asiste imza attı.

ARDA GÜLER GERİ SAYIMDA
Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, dün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Arda'nın pazar günü oynanacak Rayo Vallecano maçının geniş kadrosunda yer alması bekleniyor.

ALCARAZ 2. TURDA ELENDİ
Paris Masters Turnuvası'nda dünya 2 numarası İspanyol Carlos Alcaraz, ikinci turda Roman Safiulin'e elendi. Safiullin, 6-3 ve 6-4'lük setlerle rakibini 2-0 mağlup ederek büyük sürprize imza attı.

KİM MİN-JAE'YE BÜYÜK ONUR
G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden B.Münih'te forma giyen Fenerbahçe'nin eski Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae, Asya kıtasında 2022 yılının en iyi uluslararası futbolcusu seçildi.

ALPEREN'İN OPSİYONU KULLANILDI
Houston Rockets, Alperen Şengün'ün dördüncü yıl opsiyonunu kullanarak sözleşmesini uzattı. Milli oyuncu bu sezon NBA'de oynadığı 3 maçta 19,3 sayı, 9,0 ribaunt ve 6,7 asist ortalamaları yakaladı.

FENER'İN RAKİBİ OLYMPİAKOS
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 6. haftasında bugün Yunan ekibi Olympiakos'u konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki zorlu mücadele saat 20.45'te başlayacak.

ŞAMPİYONLAR KUPASI ZİRAAT'IN
Erkekler voleybolda son lig şampiyonu Ziraat Bankkart, Kupa Voley kazananı Halkbank ile Şampiyonlar Kupası'nda karşılaştı. Ziraat Bankkart, maçı 3-1 alarak, kupayı kazandı.

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