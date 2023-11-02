Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi yine gönülleri fethetti! İşte o görüntüler...

KUPANIN SÜRPRİZİ
Kepez'den Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında İstanbulspor sahasında 3. Lig 1. Grup takımlarından Kepez Belediyespor ile karşılaştı. İstanbulspor Traore'nin 39'da attığı golle 1-0 öne geçti. Yılmaz 45+1'de attığı penaltıyla skoru eşitledi. İstanbulspor'da Bartu 84'te kırmızı kart gördü ve normal süre 1-1 sona erdi. 101. ve 115. dakikalarda sahneye çıkan Ozan Can attığı gollerle takımını 3-1 öne geçirdi. İstanbulspor'da Mamadou 118'de skoru 3-2'ye getirse de kalan bölümde başka gol olmadı ve Kepezspor Süper Lig temsilcisini eleyerek kupada 4. tura yükseldi.
TÜZÜN'DEN KÖTÜ HABER
Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Serpil Hamdi Tüzün, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 84 yaşındaki Tüzün'ün yoğun bakımda olduğu ifade edildi. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Serpil Hamdi Tüzün'ün hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Tüzün'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.
AL HILAL'E NEYMAR ŞOKU
FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya'nın deplasmanda Uruguay'a 2-0 yenildiği maç sırasında sakatlanan ve sahayı gözyaşları içinde terk eden Neymar'ın, ülkesinin Belo Horizonte kentinde bugün takım doktoru Rodrigo Lasmar tarafından ameliyat edileceği belirtildi. Sol diz ön çapraz bağı ve menisküsünde yırtık tespit edilen 31 yaşındaki oyuncunun, sahalardan 10 ay uzak kalacağı ifade edildi. PSG'den 90 milyon Euro karşılığında Al Hilal'e transfer olan Sambacı, çıktığı 5 maçta 1 gol, 3 asiste imza attı.
ARDA GÜLER GERİ SAYIMDA
Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, dün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Arda'nın pazar günü oynanacak Rayo Vallecano maçının geniş kadrosunda yer alması bekleniyor.
ALCARAZ 2. TURDA ELENDİ
Paris Masters Turnuvası'nda dünya 2 numarası İspanyol Carlos Alcaraz, ikinci turda Roman Safiulin'e elendi. Safiullin, 6-3 ve 6-4'lük setlerle rakibini 2-0 mağlup ederek büyük sürprize imza attı.
KİM MİN-JAE'YE BÜYÜK ONUR
G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden B.Münih'te forma giyen Fenerbahçe'nin eski Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae, Asya kıtasında 2022 yılının en iyi uluslararası futbolcusu seçildi.
ALPEREN'İN OPSİYONU KULLANILDI
Houston Rockets, Alperen Şengün'ün dördüncü yıl opsiyonunu kullanarak sözleşmesini uzattı. Milli oyuncu bu sezon NBA'de oynadığı 3 maçta 19,3 sayı, 9,0 ribaunt ve 6,7 asist ortalamaları yakaladı.
FENER'İN RAKİBİ OLYMPİAKOS
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 6. haftasında bugün Yunan ekibi Olympiakos'u konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki zorlu mücadele saat 20.45'te başlayacak.
ŞAMPİYONLAR KUPASI ZİRAAT'IN
Erkekler voleybolda son lig şampiyonu Ziraat Bankkart, Kupa Voley kazananı Halkbank ile Şampiyonlar Kupası'nda karşılaştı. Ziraat Bankkart, maçı 3-1 alarak, kupayı kazandı.