SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş'ın genç yıldızına İngiltere'den talip

Beşiktaş'ın, 18 yaşındaki genç yeteneği Semih Kılıçsoy'a, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa talip oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 11:49 Güncelleme 02 Kasım 2023, 11:49
Beşiktaş’ın genç yıldızına İngiltere’den talip
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giyen ve Tirana maçında ağları havalandırarak Avrupa Kupaları'nda gol atan en genç Siyah-Beyazlı oyuncu olan Semih Kılıçsoy için İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa bir kez daha harekete geçti.

MONCHI VAZGEÇMİYOR

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın sportif direktörü Monchi, Semih için Beşiktaş'ın kapısını bir kez daha çalmaya hazırlanıyor.

Yaz transfer döneminde genç yetenek için nabız yoklayan ancak olumsuz yanıt alan İspanyol futbol adamı, bu kez resmi bir teklifle Beşiktaş Yönetimi ile temasa geçme hazırlığında.

TATMİN EDECEK TEKLİF YAPILACAK

Uzunca bir süredir Semih'i yakın takipte olan Monchi'nin, Beşiktaş'ı tatmin edecek bir bonservis miktarıyla ara transfer döneminde hamle yapması bekleniyor.

Fanatik'in haberine göre genç yıldızın, gelişimini hızlandırmak için Premier Lig fırsatına sıcak baktığı ancak son kararı da Aralık ayında yapılacak seçimde göreve gelecek yönetime bırakacağı öğrenildi.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’dan flaş enflasyon açıklaması: İyileşme sağlanana kadar tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz
İsrail’i korku sardı: Aksa Tufanı hezimetinden sonra kara saldırısı şoku! Kesin bir zafer yok: Çamura batıyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Uluslararası silahlı organize suç örgütü COMANCHERO çökertildi
SON DAKİKA