Beşiktaş’ın genç yıldızına İngiltere’den talip

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giyen ve Tirana maçında ağları havalandırarak Avrupa Kupaları'nda gol atan en genç Siyah-Beyazlı oyuncu olan Semih Kılıçsoy için İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa bir kez daha harekete geçti.İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın sportif direktörü Monchi, Semih için Beşiktaş'ın kapısını bir kez daha çalmaya hazırlanıyor.Yaz transfer döneminde genç yetenek için nabız yoklayan ancak olumsuz yanıt alan İspanyol futbol adamı, bu kez resmi bir teklifle Beşiktaş Yönetimi ile temasa geçme hazırlığında.Uzunca bir süredir Semih'i yakın takipte olan Monchi'nin, Beşiktaş'ı tatmin edecek bir bonservis miktarıyla ara transfer döneminde hamle yapması bekleniyor.Fanatik'in haberine göre genç yıldızın, gelişimini hızlandırmak için Premier Lig fırsatına sıcak baktığı ancak son kararı da Aralık ayında yapılacak seçimde göreve gelecek yönetime bırakacağı öğrenildi.