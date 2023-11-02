SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Alperen Şengün Nikola Jokic'i geride bırakarak NBA tarihine geçti

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Charlotte Hornets karşısında 19 sayı, 4 asistle oynayarak tarihe geçti. Alperen Şengün, Nikola Jokic'i geride bırakarak NBA tarihinde 500 asist barajına ulaşan en genç pivot oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 12:01 Güncelleme 02 Kasım 2023, 12:01
Alperen Şengün Nikola Jokic’i geride bırakarak NBA tarihine geçti
NBA'de normal sezona 13 maçla devam edildi. Houston Rockets, konuk ettiği Charlotte Hornets'ı 9 sayı farkla yendi.

Bu sezon ilk üç maçtaki mağlubiyetin ardından 4. mücadelesinde ilk galibiyetine ulaşan Rockets'ta Jalen Green 23 sayıyla karşılaşmada takımının en skorer oyuncusu olurken Fred VanVleet ise 22 sayı, 11 asist ile "double-double" yaptı.
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’dan flaş enflasyon açıklaması: İyileşme sağlanana kadar tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz
İsrail’i korku sardı: Aksa Tufanı hezimetinden sonra kara saldırısı şoku! Kesin bir zafer yok: Çamura batıyor
MERKEZ BANKASI HANGİ ORANA İŞARET ETTİ? Emeklilerin zammı ne kadar olacak? Kim, ne kadar alacak? İşte SSK ve Bağ-Kurluların yeni maaşı
SON DAKİKA