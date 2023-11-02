Alperen Şengün Nikola Jokic'i geride bırakarak NBA tarihine geçti
NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Charlotte Hornets karşısında 19 sayı, 4 asistle oynayarak tarihe geçti. Alperen Şengün, Nikola Jokic'i geride bırakarak NBA tarihinde 500 asist barajına ulaşan en genç pivot oldu.
NBA'de normal sezona 13 maçla devam edildi. Houston Rockets, konuk ettiği Charlotte Hornets'ı 9 sayı farkla yendi.
Bu sezon ilk üç maçtaki mağlubiyetin ardından 4. mücadelesinde ilk galibiyetine ulaşan Rockets'ta Jalen Green 23 sayıyla karşılaşmada takımının en skorer oyuncusu olurken Fred VanVleet ise 22 sayı, 11 asist ile "double-double" yaptı.