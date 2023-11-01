Okan Buruk'tan Fildişili yıldız Wilfried Zaha ile özel görüşme: "Sana güveniyorum"

A MİLLİ TAKIM B LİGİ'NE ÇIKTI
Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup 3. maçında Lüksemburg'u 1-0 yendi. 14. dakikada İlayda Civelek'in pasında ceza sahasında Birgül Sadıkoğlu, kaleci Schlime çalımlayarak topu boş ağlara yuvarladı: 1-0. Daha önce Gürcistan'ı deplasmanda 3-0, Litvanya'yı 2-0, Lüksemburg'u da deplasmanda 4-0 yenen Ay-Yıldızlılar, grupta iki maçı kalmasına rağmen Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi başardı.
İKİ DEV ARAYI AÇIYOR
Süper Lig'in 10. haftası geride kalırken lider Fenerbahçe'de 10'da 10 yaparak 30 puanla rekor kırdı. Sarı-Lacivertliler'e verilen oran Pendikspor'u 5-0 yendikleri maçın ardından 2.05'ten 1.80'e düştü. Resmi bahis şirketi, liderin 2 puan gerisinde olan Galatasaray'ın oranını da 2.25'ten 1.90'a indirdi. Zirveden uzak kalan Beşiktaş'ın oranı Gaziantep FK galibiyetine rağmen 10.00'dan 20.00'ye yükseldi. 6. sıradaki Trabzonspor'un oranı iki kat arttı ve 50'ye çıktı.
DÜNYA KUPASI ARABİSTAN'DA
2034 Dünya Kupası Suudi Arabistan'da düzenlenecek. Turnuvaya aday olan Avusturalya çekildiğini duyurunca FIFA Başkanı Infantino, tek aday kalan Suudi Arabistan'ın ev sahibi olacağını açıkladı.
VAKIFBANK ÇOK RAHAT: 3-1
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında VakıfBank, 102 dakika süren maçtas ahasında Nilüfer Belediyespor'u 25-16, 22-25, 25-16,
25-19 setler sonucunda 3-1 mağlup etti.
VINICIUS JR. İLE 2027'YE!
Real Madrid kulübü, Brezilyalı forvet Vinicius Junior'un sözleşmesinin 30 Haziran 2027'ye kadar uzatıldığını duyurdu. Vinicius, Real Madrid formasıyla toplam 235 maça çıkıp 63 gol attı ve 9 kupa kazandı.
MENEMEN ÇOK KONUŞULACAK
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Menemen FK'nın başına geçen Yılmaz Vural,"Bu takımın zamanla Türkiye'de çok konuşulacak bir kulüp haline geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
POGBA'NIN YERİNE PARTEY
Ada basını Juventus'un uzun süre men cezası alması beklenen Fransız yıldızı Paul Pogba'nın yerine Arsenal'in Ganalı yıldızı Thomas Partey'i kiralamak için Ocak ayında hamle yapacağını yazdı.
WARRIORS CURRY'LE KAZANDI
NBA'de Golden State Warriors, New Orleans Pelicans'ı 130-102 mağlup etti. Warriors'ta Curry, 42 sayı, 5'er ribaunt ve asistle yıldızlaşırken, Pelicans'ta McCollum'un 19 sayısı yenilgiyi önleyemedi.