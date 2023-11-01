Okan Buruk'tan Fildişili yıldız Wilfried Zaha ile özel görüşme: "Sana güveniyorum"

Bu sezon hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için uğraş veren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, futbolcularla özel görüşmeler yapmayı sürdürüyor.

Sarı-Kırmızılı ekibin teknik patronunun, 31 yaşındaki Fildişili yıldız Wilfried Zaha ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Buruk'un Zaha'yı, "Biz iyi oyunculardan kurulu bir takımız. Sen de bu iyi takımın bir parçasısın. Sana güveniyorum. Hem skora hem de oyuna maksimum ölçüde katkı yapacağına inanıyorum" dediği belirlendi. Zaha'nın da 50 yaşındaki teknik adama başarı sözü verdiği belirtildi. Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 11 maça çıkan Wilfired Zaha, 561 dakikaya 2 gol, 1 de asist sığdırdı.