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Okan Buruk'tan Fildişili yıldız Wilfried Zaha ile özel görüşme: "Sana güveniyorum"

Cimbom’un teknik direktörü Okan Buruk, Wilfried Zaha ile özel görüşerek, “Skora ve oyuna katkı bekliyorum. Sana güveniyorum” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 1 Kasım tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Kasım 2023 Güncelleme 01 Kasım 2023, 07:00
Okan Buruk’tan Fildişili yıldız Wilfried Zaha ile özel görüşme: Sana güveniyorum

Bu sezon hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için uğraş veren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, futbolcularla özel görüşmeler yapmayı sürdürüyor.

Sarı-Kırmızılı ekibin teknik patronunun, 31 yaşındaki Fildişili yıldız Wilfried Zaha ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Buruk'un Zaha'yı, "Biz iyi oyunculardan kurulu bir takımız. Sen de bu iyi takımın bir parçasısın. Sana güveniyorum. Hem skora hem de oyuna maksimum ölçüde katkı yapacağına inanıyorum" dediği belirlendi. Zaha'nın da 50 yaşındaki teknik adama başarı sözü verdiği belirtildi. Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 11 maça çıkan Wilfired Zaha, 561 dakikaya 2 gol, 1 de asist sığdırdı.



FERNANDO MUSLERA REKORA KOŞUYOR
Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, G.Saray'ın sembol isimleriyle yarış halinde. Tecrübeli eldiven, 475 kez Sarı- Kırmızılı formayı terletti. Kulüp tarihinde en çok forma giyen 5. oyuncu olan Muslera, 4 maç daha oynaması halinde 479 kez görev yapan Sabri Sarıoğlu'nu da yakalamış olacak.

PAŞA PAŞA TURLADI
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında TFF 2. Lig ekiplerinden 68 Aksaray Belediyespor'u 3-0 yenerek kupada adını 4. tura yazdırdı. 21. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Selim'in soldan kullandığı kornerde altıpas önünde Yasin Özcan kafayla topu ağlara gönderdi. 29. dakikada Winck penaltıdan skoru 2-0'a getirdi. 45+2. dakikada Ben Ouanes'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Selim, topu filelerle buluşturdu.



HEYECAN DEVAM EDİYOR
Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı bugün oynanacak maçlarla devam edecek. İstanbul-Kepez, Bolu-Karaman, Ankaragücü- Arguvan, Erzurum- Diyarbekir ve Antalya-52 Ordu maçları A Spor'dan naklen yayınlanacak.



MESSI BU NEYİN NESİ!
France Football Dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan Ballon D'oR'u bu sezon, FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı'yla şampiyonluğa ulaşan 36 yaşındaki Messi kazandı. Kariyerinde 8. kez bu ödülü alan Messi, Ronaldo ile arasındaki farkı da 3'e çıkardı. Ballon D'oR'u kazanması muhtemel adaylarından olan Fransız yıldız Kylian Mbappe 33, Norveçli golcü Erling Haaland ise 32 yaşına kadar her yıl bu ödülü kazanırsa ancak Arjantinli yıldızı geçme fırsatını yakalacak.

ARDA GÜLER 8 KASIM'DA SAHADA
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduktan sonra yaşadığı iki sakatlık sebebiyle sahalardan uzun süre uzak kalan Arda Güler, eflatun-beyazlılarla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. İspanyol basını Arda Güler'in Real Madrid formasıyla çıkacağı ilk maçı duyurdu ve tarih verdi.

El Chiringuito TV muhabirlerinden Edu Aguirre, Arda Güler'in 8 Kasım'da Braga ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçında kadroda olaıcağını ve bu maçta süre alabileceğini söyledi. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Anvelotti'nin Arda Güler'in yeterli fizik gücüne ulaşması için son derece sabırlı hareket ettiği de İspanyol basını tarafından ifade ediliyor.



DERBİYE BİLENİYOR
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında cumartesi günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün devam etti. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen çalışma yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışması ile başlayan idman top kapma ve pas çalışması ile devam etti. Antrenman taktik çalışma ile sona erdi. Fenerbahçe hazırlıklarına bugün de devam edecek. Sakatlıkları bulunan Becao, Serdar Aziz, Djiku ve Fred çalışmada yer almadılar.



DUSAN TADIC'İN BALIK KEYFİ
Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic yine balık hobisiyle gündeme geldi. Tadic, İsmail Kartal'ın oğlu Emre ile birlikte balık tutmaya gitti. Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dusan Tadic Boğaz'da balıkta" denildi. Sarı-Lacivertler'in bu gönderisi ise taraftarlar tarafından kısa sürede büyük beğeni topladı. Dusan Tadic daha önce "İsmail Kartal ile balık tutmak isterim" açıklamasında bulunmuştu.



A MİLLİ TAKIM B LİGİ'NE ÇIKTI
Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup 3. maçında Lüksemburg'u 1-0 yendi. 14. dakikada İlayda Civelek'in pasında ceza sahasında Birgül Sadıkoğlu, kaleci Schlime çalımlayarak topu boş ağlara yuvarladı: 1-0. Daha önce Gürcistan'ı deplasmanda 3-0, Litvanya'yı 2-0, Lüksemburg'u da deplasmanda 4-0 yenen Ay-Yıldızlılar, grupta iki maçı kalmasına rağmen Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi başardı.

İKİ DEV ARAYI AÇIYOR
Süper Lig'in 10. haftası geride kalırken lider Fenerbahçe'de 10'da 10 yaparak 30 puanla rekor kırdı. Sarı-Lacivertliler'e verilen oran Pendikspor'u 5-0 yendikleri maçın ardından 2.05'ten 1.80'e düştü. Resmi bahis şirketi, liderin 2 puan gerisinde olan Galatasaray'ın oranını da 2.25'ten 1.90'a indirdi. Zirveden uzak kalan Beşiktaş'ın oranı Gaziantep FK galibiyetine rağmen 10.00'dan 20.00'ye yükseldi. 6. sıradaki Trabzonspor'un oranı iki kat arttı ve 50'ye çıktı.

DÜNYA KUPASI ARABİSTAN'DA
2034 Dünya Kupası Suudi Arabistan'da düzenlenecek. Turnuvaya aday olan Avusturalya çekildiğini duyurunca FIFA Başkanı Infantino, tek aday kalan Suudi Arabistan'ın ev sahibi olacağını açıkladı.

VAKIFBANK ÇOK RAHAT: 3-1
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında VakıfBank, 102 dakika süren maçtas ahasında Nilüfer Belediyespor'u 25-16, 22-25, 25-16,
25-19 setler sonucunda 3-1 mağlup etti.

VINICIUS JR. İLE 2027'YE!
Real Madrid kulübü, Brezilyalı forvet Vinicius Junior'un sözleşmesinin 30 Haziran 2027'ye kadar uzatıldığını duyurdu. Vinicius, Real Madrid formasıyla toplam 235 maça çıkıp 63 gol attı ve 9 kupa kazandı.

MENEMEN ÇOK KONUŞULACAK
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Menemen FK'nın başına geçen Yılmaz Vural,"Bu takımın zamanla Türkiye'de çok konuşulacak bir kulüp haline geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

POGBA'NIN YERİNE PARTEY
Ada basını Juventus'un uzun süre men cezası alması beklenen Fransız yıldızı Paul Pogba'nın yerine Arsenal'in Ganalı yıldızı Thomas Partey'i kiralamak için Ocak ayında hamle yapacağını yazdı.

WARRIORS CURRY'LE KAZANDI
NBA'de Golden State Warriors, New Orleans Pelicans'ı 130-102 mağlup etti. Warriors'ta Curry, 42 sayı, 5'er ribaunt ve asistle yıldızlaşırken, Pelicans'ta McCollum'un 19 sayısı yenilgiyi önleyemedi.

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