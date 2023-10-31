Abdullah Avcı'dan yönetime rapor: "İşimiz çok zor"

Nenad Bjelica'nın yerine göreve gelen Abdullah Avcı ilk maçını kazanmıştı ancak son oynanan Karagümrük mücadelesi takımın eksiklerini bir defa daha gösterdi.14 şutta kaleyi bulamayan ve maç sonu çok çalışmaları gerektiğini belirten Avcı'nın yönetim ile yaptığı değerlendirmede işlerinin kolay olmadığını vurgulayıp devre arası ciddi takviye yapılması gerektiğini işaret etti.Başkan Ertuğrul Doğan da özellikle orta sahaya kimsenin hayır diyemeyeceği bir isim alacaklarını belirtmişti.Ancak şu anki görüntüye göre camia devre arasına kadar sabır gösterir mi o çok büyük soru işareti. Çünkü daha 10. haftada lider Fenerbahçe'nin 14 puan gerisine düşmüş iki sezon öncesinin şampiyonu var.Özellikle savunma zaaflarını toparlamaya çalışan Abdullah Hoca, deplasman fobisinin de bir an önce çözülmesi gerektiği görüşünde. Ayrıca bu hafta ligin rekortmeni Fenerbahçe ile hem de Kadıköy'de oynanacak olması Karadeniz ekibi adına işleri biraz daha zorlaştırıyor.