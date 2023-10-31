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Sacha Boey herkesi ikiye katladı!

Ligdeki 10 maçta da 11'de yer alıp oyundan hiç çıkmayan 12 futbolcudan biri olan Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey; Avrupa kulvarındaki 9 maçın tamamında da 810 dakika sahada kalıp herkesi ikiye katladı.

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 13:33 Güncelleme 31 Ekim 2023, 13:33
Sacha Boey herkesi ikiye katladı!
Geçen sezon başında gönderilmesi düşünülen, hazırlık kampına bile götürülmeyen; ancak müthiş performans yükselişiyle şampiyonlukta pay sahibi olan Sacha Boey'in formu sürüyor.

23 yaşındaki Fransız sağ beki bu sezon öne çıkaran bir başka istatistik daha var. Boey bu sezon resmi maçlarda en çok süre alan futbolcu. Genç yıldız, kaleciler hariç yapılan değerlendirmeye göre; Süper Lig'de 10 maçın tamamında ilk 11'de oynayıp hiç çıkmayan 12 futbolcudan biri.

ABDÜLKERİM İZLİYOR

Ancak Boey, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elemelerdeki 6, gruptaki 3 maçı da yine hiç çıkmadan tamamladı. Tek skor katkısını, Kopenhag maçında attığı golle yapan Fransız bekin iki kulvardaki 19 karşılaşmada aldığı süre 1710 dakikaya ulaşmış durumda.

Boey bu istatistikle; diğer takımlarda firesiz forma giyen tüm oyuncuların (yaklaşık) 2 katı maça çıkıp süre almış oluyor. Galatasaray'da Boey'den sonra en çok süre alan oyuncular Abdülkerim, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi.

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