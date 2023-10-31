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Galatasaray'da Icardi antrenmanlara çıkmayacak!

Galatasaray'da Bayern Münih ve Rize maçlarında iğne tedavisiyle oynayan Icardi için karar verildi. Arjantinli golcü, antrenmanlara çıkmayacak, maçlarda yer alacak.

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 13:32 Güncelleme 31 Ekim 2023, 13:32
Galatasaray’da Icardi antrenmanlara çıkmayacak!
Lig ve Avrupa'da iyi giden Galatasaray'da en büyük sıkıntı Mauro Icardi'nin sakatlığı.

Forvetteki diğer alternatifler skor anlamında Icardi'nin yanına yaklaşamazken, Arjantinli golcünün sakatlığı en büyük sorun.

Teknik direktör Okan Buruk, "Icardi'nin sakatlığı oynamasına engel değil. Üstelik daha kötü olma ihtimali de yok" demişti. Cim Bom'da son karar da verildi: Icardi idmanlara çıkmayacak, maçlarda oynayacak.

MİLLİ ARA BEKLENİYOR

Icardi'nin milli maç arasında yoğun bir tedavi ve dinlenerek tamamen iyileşmesi planlanıyor. Icardi'nin 3 Kasım'da Kasımpaşa, 8 Kasım'da Bayern Münih ve 11 Kasım'da Hatayspor mücadelelerinde de iğne tedavisiyle oynaması düşünülüyor. Sonrasında milli ara verilecek. Arjantinli süperstarın, bu arada tamamen dinlenme ve iyileşme fırsatı bulacağı hesaplanıyor.

UEFA ŞAMPİYONUNU GEÇTİLER!

Galatasaray ligin ilk 10 haftası itibarıyla, UEFA Kupası'nı kazandığı 1999-2000 sezonundaki performansını geride bıraktı. Sarı-kırmızılı ekip o sezon, Okan Buruk'un da futbolcu olarak yer aldığı kadro ile 10 haftada 7 galibiyet, 2 beraberlik 1 yenilgi almıştı. Cim Bom bu sezon ise 1 beraberlik, 9 galibiyet yaşadı. Aslan o sezon tüm kupaları (Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası, TSYD) kazanmıştı.

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