James Harden’ın yeni takımı belli oldu

NBA'de yeni sezonun ilk büyük takası gerçekleşti.Los Angeles Clippers ve Philadelphia 76ers arasında gerçekleşen takasta James Harden Clippers'a transfer oldu.İki takım arasındaki takasa göre Philadelphia, Los Angeles Clippers'tan Marcus Morris, Nicolas Batum, Robert Covington ve KJ Martin'i kadrosuna kattı.Ek olarak iki adet ilk tur draft hakkı, iki adet ikinci tur draft hakkı ve bir adet draft seçiminde değişim hakkının da Philadelphia'ya geçtiği belirtildi.Los Angeles Clippers ise James Harden'la birlikte P.J. Tucker ve Filip Petrusev'i kadrosuna dahil etti.