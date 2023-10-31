Icardi Kasmpaşa maçında oynayacak mı?

Galatasaray'da Kasımpaşa maçının hazırlıklar sürüyor. Sarı kırmızılılarda, Mauro Icardi'nin topuğundaki sakatlık devam ediyor.

Icardi, Beşiktaş derbisinde ayağına bir darbe almıştı. Arjantinli futbolcu, sonrasında oynanan Bayern Münih ve Çaykur Rizespor maçlarında sahaya iğneyle çıktı.

Icardi, ağrıları nedeniyle antrenmanların tamamında takımla birlikte çalışmıyor. Tecrübeli oyuncunun, Kasım ayındaki milli maç arasında tamamen iyileşmesi planlanıyor.

Galatasaray, araya kadar 3 maç yapacak. Sarı kırmızılılar, Kasımpaşa'yı ağırladıktan sonra Bayern Münih ve Atakaş Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Mauro Icardi'nin 3 karşılaşmaya da sahaya iğneyle çıkması bekleniyor. Ancak bu durum, oyuncunun sakatlığının daha uzun sürmesine yol açabilir.

Teknik heyetin, bu nedenle Arjantinli golcüyü Kasımpaşa maçında riske etmek istemediği gelen haberler arasında...