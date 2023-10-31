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Galatasaray'dan Muslera'ya flaş teklif!

Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Sacha Boey gibi birçok oyuncusunun ücretlerinde iyileştirme yaparak yeni sözleşme imzalamaya çalışan Galatasaray yönetimi, Fernando Muslera'nın da mukavelesini uzatmak için harekete geçti.

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 12:31 Güncelleme 31 Ekim 2023, 12:31
Galatasaray’dan Muslera’ya flaş teklif!
Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile mücadele eden Galatasaray, iç transferde hareketli günler geçiriyor: Fernando Muslera

Sarı kırmızılılar, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Uruguaylı kaleci ile 'ücretinde indirim yapma koşuluyla' yeniden anlaşmak istiyor.

Yılda net 2.5 milyon Euro garanti ücret alan Muslera'dan ciddi bir indirim yapması bekleniyor. Hürriyet'in haberine göre 12 yıldır forma giydiği Galatasaray'da mutlu olan ve ayrılmayı düşünmeyen 37 yaşındaki kalecinin bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Sarı kırmızılı formayı toplam 475 resmi maçta giyen Muslera 506 gole engel olamazken, 170 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.
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