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Ziraat Türkiye Kupası 3.tur maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, kupada 3. tur maçlarını yönetecek hakemler şöyle...

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Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 16:08 Güncelleme 30 Ekim 2023, 16:08
Ziraat Türkiye Kupası 3.tur maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, kupada 3. tur maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

31 EKİM SALI

13.00 Kasımpaşa-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: İlker Yasin Avcı

14.00 Ankara Keçiörengücü-Burhaniye Belediyespor: Berkan Çetin

14.00 Manisa FK-Pazarspor: Oğuzhan Uğurlu

14.00 Gençlerbirliği-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: Alirıza Altunbakır

15.00 Hes İlaç Afyonspor-Muş 1984 Muşspor: Berk Çekal

17.30 Atakaş Hatayspor-Sarıyer: Ömer Faruk Turtay

20.00 Corendon Alanyaspor-Belediye Kütahyaspor: Alper Akarsu

1 KASIM ÇARŞAMBA

13.00 İstanbulspor-Kepezspor: Emre Kargın

14.00 Teksüt Bandırmaspor-Armoni Alanya Kestelspor: Can Cengiz

14.00 Adanaspor-Hacettepe 1945: Semih Kurt

14.00 GMG Kastamonuspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: Mertcan Erölmez

14.00 Ümraniyespor-Orduspor 1967: Enver Aydın

14.00 Isparta 32-Yeni Mersin İdmanyurdu: Batuhan Gültek

14.00 Kırşehir Futbol-23 Elazığ FK: Burak Doğru

14.00 Somaspor-Talasgücü Belediyespor: Erdal Yılmaz

14.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Gölcükspor: Kemal Savaş

14.00 Düzce Cam Düzcespor-Kuşadasıspor: Melih Kurt

14.00 Menemen FK-Nevşehir Belediyespor: Giray Şaylan

14.00 Etimesgut Belediyespor-Bigaspor: Sercan Karaca

14.00 Tuzlaspor-Güneş Holding Çankayaspor: Berkay Erdemir

14.00 Bitexen Giresunspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: Burak Demirkıran

14.00 İnegölspor-Belediye Derincespor: Emre Kaan Çalışkan

14.00 Karacabey Belediyespor-Bornova 1877: Kemal Ögen

14.00 Fethiyespor-Tokat Belediye Plevnespor: Emre Küçük

14.00 Altay-Aliağa Futbol: Lütfullah Aslan

14.00 Tuna Tarım Kırklarelispor-Karaköprü Belediyespor: Ertuğrul Kösterelioğlu

15.00 Boluspor-Karaman FK: Hakan Ülker

16.30 MKE Ankaragücü-Malatya Arguvanspor: Mehmet Türkmen

18.30 Erzurumspor FK-Diyarbekirspor: Doğu Yılmaz

20.30 Bitexen Antalyaspor-52 Orduspor FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy

2 KASIM PERŞEMBE

13.00 EMS Yapı Sivasspor-Artvin Hopaspor: Muhammet Ali Metoğlu

15.00 Gaziantep FK-Efeler 09: Erdem Mertoğlu

17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Merkür Jet Erbaaspor: Fatih Tokail

20.00 Mondihome Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır FK: Ozan Ergün

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