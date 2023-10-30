31 EKİM SALI
13.00 Kasımpaşa-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: İlker Yasin Avcı
14.00 Ankara Keçiörengücü-Burhaniye Belediyespor: Berkan Çetin
14.00 Manisa FK-Pazarspor: Oğuzhan Uğurlu
14.00 Gençlerbirliği-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: Alirıza Altunbakır
15.00 Hes İlaç Afyonspor-Muş 1984 Muşspor: Berk Çekal
17.30 Atakaş Hatayspor-Sarıyer: Ömer Faruk Turtay
20.00 Corendon Alanyaspor-Belediye Kütahyaspor: Alper Akarsu
1 KASIM ÇARŞAMBA
13.00 İstanbulspor-Kepezspor: Emre Kargın
14.00 Teksüt Bandırmaspor-Armoni Alanya Kestelspor: Can Cengiz
14.00 Adanaspor-Hacettepe 1945: Semih Kurt
14.00 GMG Kastamonuspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: Mertcan Erölmez
14.00 Ümraniyespor-Orduspor 1967: Enver Aydın
14.00 Isparta 32-Yeni Mersin İdmanyurdu: Batuhan Gültek
14.00 Kırşehir Futbol-23 Elazığ FK: Burak Doğru
14.00 Somaspor-Talasgücü Belediyespor: Erdal Yılmaz
14.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Gölcükspor: Kemal Savaş
14.00 Düzce Cam Düzcespor-Kuşadasıspor: Melih Kurt
14.00 Menemen FK-Nevşehir Belediyespor: Giray Şaylan
14.00 Etimesgut Belediyespor-Bigaspor: Sercan Karaca
14.00 Tuzlaspor-Güneş Holding Çankayaspor: Berkay Erdemir
14.00 Bitexen Giresunspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: Burak Demirkıran
14.00 İnegölspor-Belediye Derincespor: Emre Kaan Çalışkan
14.00 Karacabey Belediyespor-Bornova 1877: Kemal Ögen
14.00 Fethiyespor-Tokat Belediye Plevnespor: Emre Küçük
14.00 Altay-Aliağa Futbol: Lütfullah Aslan
14.00 Tuna Tarım Kırklarelispor-Karaköprü Belediyespor: Ertuğrul Kösterelioğlu
15.00 Boluspor-Karaman FK: Hakan Ülker
16.30 MKE Ankaragücü-Malatya Arguvanspor: Mehmet Türkmen
18.30 Erzurumspor FK-Diyarbekirspor: Doğu Yılmaz
20.30 Bitexen Antalyaspor-52 Orduspor FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy
2 KASIM PERŞEMBE
13.00 EMS Yapı Sivasspor-Artvin Hopaspor: Muhammet Ali Metoğlu
15.00 Gaziantep FK-Efeler 09: Erdem Mertoğlu
17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Merkür Jet Erbaaspor: Fatih Tokail
20.00 Mondihome Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır FK: Ozan Ergün