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Galatasaray'dan flaş Muslera kararı!

Galatasaray'da takım kaptanı Fernando Muslera ile sözleşme imzalanmaya hazırlanılıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 13:23 Güncelleme 30 Ekim 2023, 13:23
Galatasaray’dan flaş Muslera kararı!
Galatasaray'da Fernando Muslera için çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY'I BEKLİYOR

Sezon sonunda kontratı bitecek olan Uruguaylı eldiven, kulübün kendisiyle yeni sözleşme imzalama kararı üzerine hiçbir kulüp ile görüşmedi ve Cim Bom'u beklemeye başladı.

BU HAFTA UZATILACAK

Bu hafta 37 yaşındaki eldivenin, kontratının uzatıldığının açıklanması bekleniyor. 2011 yılında Lazio'dan transfer edilen ve tam 12 yıldır Sarı-Kırmızılılar'ın kalesini koruyan Muslera, Galatasaray'da tam 15 kupa kazandı. 6 Süper Lig şampiyonluğu gören tecrübeli eldiven şimdiden efsaneler arasına girmeyi de başardı.
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