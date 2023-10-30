Stefan Kuntz Süper Lig’e geliyor! İşte o takım

A Milli Takım'dan gönderilen teknik direktör Stefan Kuntz için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
A Milli Takım'dan gönderilen teknik direktör Stefan Kuntz için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Alman çalıştırıcı, Süper Lig'e geliyor.
İddialara göre Kuntz, Trendyol Süper Lig'de takım çalıştırabilir.
ÖMER ERDOĞAN İSTİFA ETTİ
Corendon Alanyaspor'da Sivasspor mağlubiyeti sonrasında teknik direktör Ömer Erdoğan istifa etmişti.
Akdeniz ekibi, Ömer Erdoğan'ın istifasının ardından teknik direktör arayışlarına başladı.
Süper Lig ekibinin teknik direktörlük görevi için A Milli Takım'ın eski çalıştırıcısı Stefan Kuntz'un ismi ortaya atıldı.
MENAJERİYLE HABER GÖNDERDİ
Kuntz, menajeri aracılığıyla turuncu-yeşilli takıma 'göreve hazırım' mesajı yolladı.
YÖNETİM DEĞERLENDİRECEK
Sürpriz teklifi değerlendirmeye alan Alanyaspor yönetimi, henüz net bir karar vermedi
KUNTZ'UN A MİLLİ TAKIM PERFORMANSI
A Milli Takım'ın başında 20 maça çıkan 62 yaşındaki teknik adam, bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 1.95 puan ortalaması yakaladı.