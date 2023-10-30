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Stefan Kuntz Süper Lig'e geliyor! İşte o takım

Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızın teknik direktörlüğünü yapan ve Ermenistan beraberliğinin ardından alınan Japonya yenilgisiyle görevine son verilen Stefan Kuntz, Süper Lig'e gelebilir. İddialara göre o takım Alman teknik adamı takımın başına geçirmek için harekete geçti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 12:25 Güncelleme 30 Ekim 2023, 12:25
Stefan Kuntz Süper Lig’e geliyor! İşte o takım

A Milli Takım'dan gönderilen teknik direktör Stefan Kuntz için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Stefan Kuntz Süper Lig’e geliyor! İşte o takım

Alman çalıştırıcı, Süper Lig'e geliyor.

Stefan Kuntz Süper Lig’e geliyor! İşte o takım

İddialara göre Kuntz, Trendyol Süper Lig'de takım çalıştırabilir.

Stefan Kuntz Süper Lig’e geliyor! İşte o takım

ÖMER ERDOĞAN İSTİFA ETTİ
Corendon Alanyaspor'da Sivasspor mağlubiyeti sonrasında teknik direktör Ömer Erdoğan istifa etmişti.

Stefan Kuntz Süper Lig’e geliyor! İşte o takım

Akdeniz ekibi, Ömer Erdoğan'ın istifasının ardından teknik direktör arayışlarına başladı.

Stefan Kuntz Süper Lig’e geliyor! İşte o takım

Süper Lig ekibinin teknik direktörlük görevi için A Milli Takım'ın eski çalıştırıcısı Stefan Kuntz'un ismi ortaya atıldı.

Stefan Kuntz Süper Lig’e geliyor! İşte o takım

MENAJERİYLE HABER GÖNDERDİ
Kuntz, menajeri aracılığıyla turuncu-yeşilli takıma 'göreve hazırım' mesajı yolladı.

Stefan Kuntz Süper Lig’e geliyor! İşte o takım

YÖNETİM DEĞERLENDİRECEK
Sürpriz teklifi değerlendirmeye alan Alanyaspor yönetimi, henüz net bir karar vermedi

Stefan Kuntz Süper Lig’e geliyor! İşte o takım

KUNTZ'UN A MİLLİ TAKIM PERFORMANSI
A Milli Takım'ın başında 20 maça çıkan 62 yaşındaki teknik adam, bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 1.95 puan ortalaması yakaladı.

Stefan Kuntz Süper Lig’e geliyor! İşte o takım
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