Trabzonspor Fatih Karagümrük ile berabere kaldı!

Süper Lig'de heyecan 10. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Trabzonspor deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Bordo mavililer, sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor'un 83. dakikada Onuachu ile bulduğu gol faul gerekçesiyle iptal edildi.
ZİRVEDEN UZAK KALDI
Bu sonucun ardından puanını 16'ya yükselten Trabzonspor, 5. sırada kaldı. Karagümrük ise 10 puanla 11. sırada yer aldı.
GELECEK MAÇ DERBİ!
Fırtına, ligin 11. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Zorlu maç Kadıköy'de oynanacak.