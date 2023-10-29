Fenerbahçe Pendikspor’u 5 golle geçti!

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK



Fenerbahçe, Pendikspor maçına 6 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte; sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, King, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor, Dijiku yer almazken, hafif ağrısı bulunan Cengiz Ünder riske edilmedi.





BALKONLARDAN MAÇ KEYFİ



Pendikspor ile Fenerbahçe arasındaki maç stat çevresindeki evlerin balkonlarından izlendi. Pendik Stadyumu çevresindeki evlerin pencere ve balkonlarında yer alan taraftarlar mücadeleyi takip etti. Öte yandan stat çevresindeki binalar Türk bayrağı ile Fenerbahçe bayraklarıyla süslendi.





FİLİSTİN'E DESTEK



Pendikspor Stadı'nda Filistin'e destek pankartı açıldı. Kale arkasına 'Filistin Halkının Yanındayız' pankartı yer alırken tribünlerdeki koltuklara Filistin bayrağı konuldu.





İKİ TAKIMDAN CUMHURİYETİN 100'ÜNCÜ YILINA ÖZEL FORMA



Pendikspor - Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmaya iki takım da Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel formayla çıktı. Ev sahibi Pendikspor'un kırmızı formasında Türk bayrağının üstünde Atatürk'ün imzası yer alırken, formanın kol kısmında ise 'Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlu olsun' yazısı yer aldı. Fenerbahçe ise klasik çubuklu formasıyla sahada yer aldı. Sarı-lacivertli ekibin formasının ön kısmında Atatürk silüeti yer aldı.





Öte yandan iki takım futbolcuları ve hakemler, "Şanlı Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılı Kutlu Olsun" pankartı ile sahaya çıktı.