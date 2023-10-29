Fenerbahçe Pendikspor’u 5 golle geçti!

Süper Lig'de heyecan 10. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe deplasmanda Pendikspor'un konuğu oldu. Kanarya sahadan 5-0 galip ayrıldı ve 10'da 10 yaptı.
Süper Lig'de heyecan 10. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe deplasmanda Pendikspor'un konuğu oldu. Kanarya sahadan 5-0 galip ayrıldı ve 10'da 10 yaptı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller Erdem (KK), İrfan Can Kahveci ve Dzeko (3)'dan geldi.
DZEKO'DAN HAT TRICK!
Fenerbahçe'de 5-0 galibiyette 3 gol birden atan Edin Dzeko, Türkiye kariyerindeki ilk hat trickini yaptı. Boşnak futbolcu, ligdeki gol sayısını da 10'a yükseltti ve Mauro Icardi ile krallık yarışında zirvede yer aldı.
FRED SAKATLANDI!
Fenerbahçe'de sezonun en önemli isimlerinden Fred, karşılaşmanın 8. dakikasında sakatlandı. Kasığını tutan ve değişiklik isteyen Brezilyalı yıldız yerini Miha Zajc'a bıraktı.
Fred'in son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
Sarı lacivertlilerde ayrıca Becao ve Samet Akaydin de sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
KARTAL'DAN 7 DEĞİŞİKLİK!
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Ludogorets maçının 11'inde 7 değişikliğe gitti. Kartal, İrfan Can Eğribayat, Oosterwolde, Kent, Zajc, Crespo, Batshuayi'yi yedek soyundururken, Djiku ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı. İsmail Kartal ilk 11'de yer almayan isimlerin yerine Livakovic, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Dzeko'yu görevlendirdi.
Tecrübeli teknik adam Pendikspor maçına şu 11'le çıktı: "Livakovic,Osayi-Samuel, Becao, Samet, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko."
FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK
Fenerbahçe, Pendikspor maçına 6 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte; sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, King, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor, Dijiku yer almazken, hafif ağrısı bulunan Cengiz Ünder riske edilmedi.
BALKONLARDAN MAÇ KEYFİ
Pendikspor ile Fenerbahçe arasındaki maç stat çevresindeki evlerin balkonlarından izlendi. Pendik Stadyumu çevresindeki evlerin pencere ve balkonlarında yer alan taraftarlar mücadeleyi takip etti. Öte yandan stat çevresindeki binalar Türk bayrağı ile Fenerbahçe bayraklarıyla süslendi.
FİLİSTİN'E DESTEK
Pendikspor Stadı'nda Filistin'e destek pankartı açıldı. Kale arkasına 'Filistin Halkının Yanındayız' pankartı yer alırken tribünlerdeki koltuklara Filistin bayrağı konuldu.
İKİ TAKIMDAN CUMHURİYETİN 100'ÜNCÜ YILINA ÖZEL FORMA
Pendikspor - Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmaya iki takım da Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel formayla çıktı. Ev sahibi Pendikspor'un kırmızı formasında Türk bayrağının üstünde Atatürk'ün imzası yer alırken, formanın kol kısmında ise 'Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlu olsun' yazısı yer aldı. Fenerbahçe ise klasik çubuklu formasıyla sahada yer aldı. Sarı-lacivertli ekibin formasının ön kısmında Atatürk silüeti yer aldı.
Öte yandan iki takım futbolcuları ve hakemler, "Şanlı Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılı Kutlu Olsun" pankartı ile sahaya çıktı.